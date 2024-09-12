Спустя год Unity окончательно дала заднюю

После года разбирательств и многочисленных протестов разработчиков, компания Unity полностью отказалась от своей спорной инициативы, которая вызвала волну недовольства в игровом сообществе. Ранее Unity предложила модель монетизации, в рамках которой разработчики должны были платить за каждую установку своей игры. Эта идея мгновенно спровоцировала негативную реакцию, и многие студии начали всерьез рассматривать переход на другие игровые движки.

Скандал достиг своего пика, когда спустя месяц после анонса, генеральный директор Unity Джон Ричителло, ранее известный по своей работе в EA и критике Need for Speed: ProStreet, покинул пост главы компании. Этот шаг стал символом кризиса, в который погрузилась Unity после столь неудачного решения.

Теперь, спустя год, Unity полностью отказалась от этой модели. Вместо этого, компания решила вернуться к привычной схеме, где разработчики оплачивают только подписку на профессиональные версии движка. Для небольших инди-разработчиков и тех, кто использует Unity в личных проектах, движок остается бесплатным.

Unity играет ключевую роль в индустрии видеоигр, так как предоставляет мощные инструменты для создания игр разного масштаба – от мобильных проектов до крупных AAA-игр. Именно благодаря этому движку появилось множество успешных игр, таких как Hollow Knight, Cuphead и Among Us. Решение Unity отказаться от столь непопулярной модели оплаты позволяет сохранить доверие разработчиков и продолжать укреплять свои позиции в игровой индустрии.