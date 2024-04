Google начинает спонсировать создание роботов в штате Вашингтон

Благотворительное подразделение Google предоставляет грант в размере 500 000 долларов США на расширение доступа к образовательным программам в области робототехники и искусственного интеллекта в средних школах штата Вашингтон.

В партнерстве с некоммерческим Фондом образования и конкуренции в области робототехники (RECF) и организацией For InSpiration and Recognition of Science and Technology (FIRST) компания Google сообщила, что грант поддержит 1234 новых или существующих клуба робототехники в Вашингтоне и охватит более 8900 учащихся в течение трех лет.

Объявление было сделано во время мероприятия в средней школе Финн Хилл в Киркленде, штат Вашингтон, где учащиеся собирали роботов и знакомились с практическими инструментами от сотрудников-волонтёров Google.

Конгрессмен США Сьюзан Дельбене (демократ от Вашингтона) присутствовала на мероприятии и сказала, что инвестиции имеют ключевое значение для обучения будущих лидеров в области робототехники и искусственного интеллекта.

«Подобные программы дают молодым людям возможность внедрять инновации, приобретать новые навыки и открывать новые яркие пути для своего будущего», — сказал Дельбене.

Финансирование является частью инициативы Google стоимостью 10 миллионов долларов для финансирования FIRST и RECF.