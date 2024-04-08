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Amogus54
Google выделит $500 000 на расширение образовательных программ по робототехнике и ИИ
Google начинает спонсировать создание роботов в штате Вашингтон

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Благотворительное подразделение Google предоставляет грант в размере 500 000 долларов США на расширение доступа к образовательным программам в области робототехники и искусственного интеллекта в средних школах штата Вашингтон.

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В партнерстве с некоммерческим Фондом образования и конкуренции в области робототехники (RECF) и организацией For InSpiration and Recognition of Science and Technology (FIRST) компания Google сообщила, что грант поддержит 1234 новых или существующих клуба робототехники в Вашингтоне и охватит более 8900 учащихся в течение трех лет.

Объявление было сделано во время мероприятия в средней школе Финн Хилл в Киркленде, штат Вашингтон, где учащиеся собирали роботов и знакомились с практическими инструментами от сотрудников-волонтёров Google.

Конгрессмен США Сьюзан Дельбене (демократ от Вашингтона) присутствовала на мероприятии и сказала, что инвестиции имеют ключевое значение для обучения будущих лидеров в области робототехники и искусственного интеллекта.

«Подобные программы дают молодым людям возможность внедрять инновации, приобретать новые навыки и открывать новые яркие пути для своего будущего», — сказал Дельбене.

Финансирование является частью инициативы Google стоимостью 10 миллионов долларов для финансирования FIRST и RECF.

#google #искусственный интеллект #робототехника #роботы #гугл
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