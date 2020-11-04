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MSI Afterburner (MSIA) считаю одним из самых продвинутых и тонких инструментов для настройки видеокарты, с которым лично познакомился еще на MSI 770 Lightning, в частности за счет инструмента "Редактор кривой частот/напряжений", о котором в основном и пойдет речь.

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Терминология, используемая далее в тексте:

VL - voltage limit, ограничение лимита по напряжению

PL - power limit, ограничение лимита потребления

Упор в лимит (долбежка) - когда какое-либо из значений VL/PL превышает допустимые значения.

"Кукуруза" - превышение допустимых значений одновременно по VL и PL.

"Пила" - постоянные перепады (скачки) частоты ядра вверх/вниз.

"Синтетика" - обычно обозначаются тесты, ориентированные на проверку максимальных возможностей.

"Дроп" - обычно обозначает падение частоты, температуры, результата и т.п..

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Совет

При любых манипуляциях с ускорителем в программе MSIA или любой другой, старайтесь всегда активировать встроенный мониторинг, либо держать перед глазами вкладку "Sensors" (сенсоры) программы GPU-Z, тогда вы сможете правильно и своевременно реагировать на последствия ваших действий. Основные показатели выделены красным.

Почему "редактор кривой" лучше, чем двигать ползунок?

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При регулировке частоты чипа видеокарты ч/з ползунки вы не можете контролировать напряжение, которое выставляется в автоматическом режиме для текущей частоты, что всегда приводит к упорам в лимиты и постоянной "пиле":

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МИНУС: высокое потребление, высокие температуры, падение fps.

ПЛЮС: некоторая синтетика "переваривает" такое поведение и выдает больший результат.



При регулировке ч/з редактор, вы всегда можете найти такое напряжение, при котором частота чипа будет находится на одном значении и снижаться только при превышении определенных температурных ступеней:

МИНУС: необходимо потратить какое-то время при нахождении необходимого напряжения для требуемой частоты.

ПЛЮС: снижение потребления, снижение температур, стабильный fps.





Построение "кривой", какую выбрать и для каких задач.

Через клавишу Shift

Зажав клавишу "Shift" начинаете тянуть нужную точку верх/вниз (вместе с ней перемещается и вся "кривая"), равносильно увеличению частоты ч/з основное окно программы, "применить":

МИНУС: вы не контролируете напряжение, следовательно потребление и температуру.

Через одну точку

Зажимаете ЛКМ на выбранных частота/напряжение и тянете вверх, наиболее простой и удобный способ поиска стабильных соответствий, "применить":

ПЛЮС: вы можете найти минимальное напряжение для требуемой частоты.

МИНУС: иногда требует много времени.

Через Ctrl

Зажав клавишу "Ctrl" начинаете тянуть любую точку вверх/вниз, тем самым уменьшая/увеличивая агрессивность поведения кривой, обычно используется при экстремальном разгоне, "применить":

МИНУС: вы не контролирует напряжение, потребление и температуру.

Ступеньки

Выстраиваете на нескольких выбранных частотах/напряжениях подобие ступенек, мой любимы способ при максимальном разгоне под СЖО, который позволяет контролировать температурные дропы и не только, "применить":

ПЛЮС: можно достигнуть максимальный уровень производительности.

МИНУС: необходимо знать точные соответствия каждых из частот/напряжений.





Способы ограничения напряжение, поиск минимального.

Ограничить напряжение можно двумя способами, один из них уже был ранее рассмотрен - "Построение кривой через одну точку", второй - жесткая привязка частоты к напряжению, при котором частота и напряжение находятся всегда в фиксированном состоянии, что является минусом, но в тоже время - это быстрый способ нахождения минимального напряжения, при котором нивелируется PL.

Необходимо выбрать точку частоты/напряжения, нажать лат. букву "L", "применить":





Найти минимальное напряжение просто, достаточно после найденных "рабочих" частота/напряжение взять точку левее для той же частоты, подтянуть ее до текущей ("применить") и еще раз пройти необходимые тесты, пока не начнутся вылеты, зависания и т.п.>



Желательно всегда находить минимальное напряжение, это хоть и не намного, но снизит потребление и температуру, при этом помните, что для разных задач оно может отличаться, собственно как и сама частота (учитесь пользоваться "профилями").





"Упор" в лимит потребления, как избежать?

"Уйти" от лимита PL можно только через его увеличение (если это предусмотрено БИОС) или снизив непосредственно напряжение:





Практика

При работе с "кривой" бывают случаи, когда часть частот после фиксированной остается вверху и как следствие зафиксированное вами напряжение "не срабатывает", это можно нивелировать двумя способами. В большинстве видео-роликов это делается ч/з первоначальное снижение все "кривой" и после выставления искомых частота/напряжение: Способ используемый мной (привычка) - через "выделение+Shift": вся область, которая находится выше искомой точки, выделяется с зажатым Shift + ЛКМ, после клавиша Shift отпускается и любая точка в выделении опускается вниз, затем нажимаем"применить" и все встает на свои места:





Пример использования.

В примере, для общего понимания принципа работы кривой, будет продемонстрирован так называемые даунвольт (не путать с майнинговым) для дефолтной бустовой частоты с лимитом в 370W, что бы наглядно показать происходящее "с завода" и к чему можно "прийти".

Настройки

Тестовый стенд: open-stand как есть, без дополнительного обдува комплектующих, видеокарта - ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC Edition. Настройка работы вентиляторов, которые в процессе тестирования не превышали 1410 об/мин :

В первую очередь найдем максимальную бустовую частоту, которую показывают следующие тесты: 3DMark TimeSpy/FireStrike/PortRoyal/SkyDiver, Metro Exodus, Shadow of the Tomb Raider (SOTR), Bright Memory (BMI). Для получения более "правильных" значений, тесты прогонялись по 5 раз, на скринах ниже - лучшие результаты:

Во всех тестах наблюдается упор в лимиты VL/PL, в том числе "кукуруза", а итоговая максимальная частота составила - 1980MHz, с которой и продолжим работать.

Для нахождения минимального напряжения для искомой частоты первоначально был задействован тест BMI, как наиболее "кукурузный", но в последствии оказалось - не самый требовательный и в "бой" пошли Metro и 3DMark TimeSpy. Остальные тесты оказались "душками", а впоследствии тест BMI оставил очень странные впечатления (реакция на какие-либо изменения частот чипа/памяти - минимальна).

Максимальное напряжение, которое наблюдалось и обычно видим в дефолте - 1.081V, на нем всегда есть упор в PL, берем точку ранее, а еще лучше начальную точку "ступени" и поднимаем до требуемой частоты - 1980MHz:

Если упор в PL продолжается,"берем" напряжение левее и так до тех пор, пока PerfCap в GPU-Z не станет "серым":

В итоге было найдено рабочее напряжение - 0.962V, но как я написал выше, в тяжелых тестах оно все-равно упиралось в PL и в дальнейшем было получено - 0.918V для частоты 1980MHz, при котором были пройдены все первоначальные тесты:





Итоговые результаты можно увидеть в таблице:

Тест

Значение, баллы, fps

до / после Потребление, W

до / после Снижение потребления на, W Снижение температуры на, °С 3DMark TimeSpy

18037

18298

382

358

10 1 3DMark FireStrike

40488

40414 363

303 70 3 3DMark PortRoyal

11616

11756 380

328 40 5 3DMark SkyDiver

123866

123425 349

290 80 2 MTR (min, avg)

42 / 62

52 / 79 381

360 10 3 SOTR (fr's, min, avg)

14448 / 69 / 96

14534 / 69 / 95 364

303 70 4 BMI DLSS off

39

38 376

340 30 5 BMI DLSS on

100

99 366

303 70 6





Как можно видеть, в большинстве случаев снижение потребления достигало приличных - 50-60W и как следствие - температур.

Так же запас потребления дает возможность получить еще более высокий результат при разгоне при текущем лимите потребления.

Удачи! :)