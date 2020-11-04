Наглядное пособие по работе с "редактором кривой" программы MSI Afterburner (MSI)
реклама
MSI Afterburner (MSIA) считаю одним из самых продвинутых и тонких инструментов для настройки видеокарты, с которым лично познакомился еще на MSI 770 Lightning, в частности за счет инструмента "Редактор кривой частот/напряжений", о котором в основном и пойдет речь.
Терминология, используемая далее в тексте:
VL - voltage limit, ограничение лимита по напряжению
PL - power limit, ограничение лимита потребления
Упор в лимит (долбежка) - когда какое-либо из значений VL/PL превышает допустимые значения.
"Кукуруза" - превышение допустимых значений одновременно по VL и PL.
"Пила" - постоянные перепады (скачки) частоты ядра вверх/вниз.
"Синтетика" - обычно обозначаются тесты, ориентированные на проверку максимальных возможностей.
"Дроп" - обычно обозначает падение частоты, температуры, результата и т.п..
реклама
Почему "редактор кривой" лучше, чем двигать ползунок?
реклама
При регулировке частоты чипа видеокарты ч/з ползунки вы не можете контролировать напряжение, которое выставляется в автоматическом режиме для текущей частоты, что всегда приводит к упорам в лимиты и постоянной "пиле":
реклама
МИНУС: высокое потребление, высокие температуры, падение fps.
ПЛЮС: некоторая синтетика "переваривает" такое поведение и выдает больший результат.
При регулировке ч/з редактор, вы всегда можете найти такое напряжение, при котором частота чипа будет находится на одном значении и снижаться только при превышении определенных температурных ступеней:
МИНУС: необходимо потратить какое-то время при нахождении необходимого напряжения для требуемой частоты.
ПЛЮС: снижение потребления, снижение температур, стабильный fps.
Построение "кривой", какую выбрать и для каких задач.
Через клавишу Shift
Зажав клавишу "Shift" начинаете тянуть нужную точку верх/вниз (вместе с ней перемещается и вся "кривая"), равносильно увеличению частоты ч/з основное окно программы, "применить":
МИНУС: вы не контролируете напряжение, следовательно потребление и температуру.
Через одну точку
Зажимаете ЛКМ на выбранных частота/напряжение и тянете вверх, наиболее простой и удобный способ поиска стабильных соответствий, "применить":
ПЛЮС: вы можете найти минимальное напряжение для требуемой частоты.
МИНУС: иногда требует много времени.
Через Ctrl
Зажав клавишу "Ctrl" начинаете тянуть любую точку вверх/вниз, тем самым уменьшая/увеличивая агрессивность поведения кривой, обычно используется при экстремальном разгоне, "применить":
МИНУС: вы не контролирует напряжение, потребление и температуру.
Ступеньки
Выстраиваете на нескольких выбранных частотах/напряжениях подобие ступенек, мой любимы способ при максимальном разгоне под СЖО, который позволяет контролировать температурные дропы и не только, "применить":
ПЛЮС: можно достигнуть максимальный уровень производительности.
МИНУС: необходимо знать точные соответствия каждых из частот/напряжений.
Способы ограничения напряжение, поиск минимального.
Ограничить напряжение можно двумя способами, один из них уже был ранее рассмотрен - "Построение кривой через одну точку", второй - жесткая привязка частоты к напряжению, при котором частота и напряжение находятся всегда в фиксированном состоянии, что является минусом, но в тоже время - это быстрый способ нахождения минимального напряжения, при котором нивелируется PL.
Необходимо выбрать точку частоты/напряжения, нажать лат. букву "L", "применить":
Найти минимальное напряжение просто, достаточно после найденных "рабочих" частота/напряжение взять точку левее для той же частоты, подтянуть ее до текущей ("применить") и еще раз пройти необходимые тесты, пока не начнутся вылеты, зависания и т.п.>
Желательно всегда находить минимальное напряжение, это хоть и не намного, но снизит потребление и температуру, при этом помните, что для разных задач оно может отличаться, собственно как и сама частота (учитесь пользоваться "профилями").
"Упор" в лимит потребления, как избежать?
"Уйти" от лимита PL можно только через его увеличение (если это предусмотрено БИОС) или снизив непосредственно напряжение:
Пример использования.
В примере, для общего понимания принципа работы кривой, будет продемонстрирован так называемые даунвольт (не путать с майнинговым) для дефолтной бустовой частоты с лимитом в 370W, что бы наглядно показать происходящее "с завода" и к чему можно "прийти".
В первую очередь найдем максимальную бустовую частоту, которую показывают следующие тесты: 3DMark TimeSpy/FireStrike/PortRoyal/SkyDiver, Metro Exodus, Shadow of the Tomb Raider (SOTR), Bright Memory (BMI). Для получения более "правильных" значений, тесты прогонялись по 5 раз, на скринах ниже - лучшие результаты:
Во всех тестах наблюдается упор в лимиты VL/PL, в том числе "кукуруза", а итоговая максимальная частота составила - 1980MHz, с которой и продолжим работать.
Для нахождения минимального напряжения для искомой частоты первоначально был задействован тест BMI, как наиболее "кукурузный", но в последствии оказалось - не самый требовательный и в "бой" пошли Metro и 3DMark TimeSpy. Остальные тесты оказались "душками", а впоследствии тест BMI оставил очень странные впечатления (реакция на какие-либо изменения частот чипа/памяти - минимальна).
Максимальное напряжение, которое наблюдалось и обычно видим в дефолте - 1.081V, на нем всегда есть упор в PL, берем точку ранее, а еще лучше начальную точку "ступени" и поднимаем до требуемой частоты - 1980MHz:
Если упор в PL продолжается,"берем" напряжение левее и так до тех пор, пока PerfCap в GPU-Z не станет "серым":
В итоге было найдено рабочее напряжение - 0.962V, но как я написал выше, в тяжелых тестах оно все-равно упиралось в PL и в дальнейшем было получено - 0.918V для частоты 1980MHz, при котором были пройдены все первоначальные тесты:
Итоговые результаты можно увидеть в таблице:
|Тест
|Значение, баллы, fps
до / после
|Потребление, W
до / после
|Снижение потребления на, W
|Снижение температуры на, °С
| 3DMark TimeSpy
| 18037
18298
|382
358
|10
|1
| 3DMark FireStrike
|40488
40414
|363
303
|70
|3
| 3DMark PortRoyal
|11616
11756
|380
328
|40
|5
| 3DMark SkyDiver
|123866
123425
|349
290
|80
|2
| MTR (min, avg)
|42 / 62
52 / 79
|381
360
|10
|3
| SOTR (fr's, min, avg)
|14448 / 69 / 96
14534 / 69 / 95
|364
303
|70
|4
| BMI DLSS off
|39
38
|376
340
|30
|5
| BMI DLSS on
|100
99
|366
303
|70
|6
Как можно видеть, в большинстве случаев снижение потребления достигало приличных - 50-60W и как следствие - температур.
Так же запас потребления дает возможность получить еще более высокий результат при разгоне при текущем лимите потребления.
Удачи! :)
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила