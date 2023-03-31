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В прошлом блоге мы рассмотрели видеокарты, которых стоит избегать при покупке в 2023 году, а сегодня познакомимся с процессорами, которыми забиты полки магазинов, но которые слишком дороги, имеют более быстрые или более перспективные и экономичные аналоги. Цена является одной из важнейших характеристик процессора и, в отличие от количества ядер или частоты может меняться в ту или иную сторону, делая модель привлекательной, или наоборот, отталкивая от нее покупателей.

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Помните, сколько стоил первые полтора года продаж очень популярный сейчас шестиядерник Ryzen 5 5600X? Он стоил более 25000 рублей, и за эту цену можно было купить Core i5-10400F вместе с материнской платой или даже восьмиядерник Core i7-10700F. И только когда цена Ryzen 5 5600X обрушилась ниже 16000 рублей, он стал хитом. А вот Ryzen 5 1600, который три года назад сметали с полок магазинов как горячие пирожки за 7000 рублей, только дорожает и стоит сегодня 12000 рублей. Кому он нужен по такой цене? Правильно — никому но, если его цена упадет до 5000 рублей, он станет отличным выбором в недорогие игровые ПК.

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Анализируя рынок процессоров, таких примеров можно найти множество и в поисках процессоров, потерявших актуальность, мы отправимся в магазин Регард, где в наличии широкий ассортимент моделей разных поколений, а цены — одни из самых низких в РФ.

Core i3-10100F

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Уже несколько месяцев можно наблюдать странную ситуацию, когда популярный в бюджетных сборках Core i3-10100F стоит дороже своего более быстрого аналога — Core i3-10105F. Он дороже всего на 100 рублей, а частота Core i3-10105F выше всего на 100 МГц, но в бюджетном сегменте это уже становится важным фактором и при покупке стоит проявлять внимательность, выбирая более быструю модель.

Ryzen 3 4100 и Ryzen 5 4500

Четырехъядерный Ryzen 3 4100 и шестиядерный Ryzen 5 4500 вводят в заблуждение неискушенного пользователя своим индексом. Казалось бы, эти процессоры должны быть шустрее моделей 3000-й серии, но нет, и Ryzen 5 3600 не оставляет Ryzen 5 4500 никаких шансов. Все дело в том, что это процессоры на ядре Renoir и представляют собой APU с отключенным видеоядром и небольшим размером кеша L3. На этом ядре выпускали такие процессоры с встроенной графикой, как Ryzen 5 4600G и если вам нужен недорогой шестиядерник AMD, лучше добавить до Ryzen 5 5500.

Ryzen 5 3600 и Ryzen 5 3500

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Главная проблема Ryzen 5 3600 не в том, что он устарел, а в высокой цене. Совсем немного добавив, можно купить чуть более шустрый и современный Ryzen 5 5500, а если выбирать конкурента из продукции Intel, то современный четырехъядерный Core i3-12100F, стоящий на пару сотен рублей дороже, разобьет Ryzen 5 3600 в пух и прах в играх. Еще более печально положение дел у Ryzen 5 3500, который имеет всего 6 потоков, а стоит всего на 110 рублей дешевле 12-ти поточного Ryzen 5 3600, и купить в 2023 году его можно только по ошибке.

Core i5-10400F

У Core i5-10400F те же проблемы, что и у Ryzen 5 3600, а именно — более дешевый Core i3-12100F, обходящий старые шестиядерники в большинстве игр. Да и сильно подешевевший шестиядерник Ryzen 5 5600 выглядит гораздо привлекательным для игровой сборки среднего уровня.

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Core i5-11400F

И даже для более быстрого шестиядерника Core i5-11400F можно найти более быстрого и дешевого четырехъядерного конкурента. Это недавно появившийся в продаже Core i3-13100F. Компанию Intel можно поздравить с тем, что она снова сделала Core i3 игровыми процессорами, настоящими хитами бюджетных сборок.

Core i7-10700F и Ryzen 7 3700X

Core i7-10700F и Ryzen 7 3700X — самые недорогие восьмиядерники прошлых поколений, стоящие в районе 16000 рублей. Их проблема одинакова — слишком слабая производительность на ядро, за счет чего в большинстве игр и рабочих задач их легко обходит более дешевый шестиядерник Ryzen 5 5600X.

Ryzen 7 5800X

Есть более привлекательный аналог и у мощного восьмиядерника Ryzen 7 5800X, это более холодный Ryzen 7 5700X, который стоит на 3440 рублей дешевле. Да, его частоты ниже, но многим пользователям его производительности хватит и в заводском режиме, а при желании его легко можно "раскочегарить" до уровня Ryzen 7 5800X. В плюсы процессора Ryzen 7 5700X стоит записать и возможность работать на недорогих материнских платах со слабой системой питания.

Core i5-12600KF

С одной стороны, Intel достаточно грамотно позиционирует по цене популярный процессор Core i5-12600KF, имеющий шесть производительных и четыре энергоэффективных ядра. Но, с другой стороны, снизу его подпирает гораздо более дешевый Core i5-13400F, имеющий такую же формулу ядер, размер кеша и уступающий ему только по частотам. В реальной эксплуатации разницу между этими процессорами в играх заметить на глаз невозможно, новинка в среднем уступает всего около 6%.

Ну а переплатив всего 2850 рублей, можно взять новый Core i5-13500 с ядрами Raptor Lake, имеющими улучшенную производительность и больший размер кеша. Да и ядер у Core i5-13500 больше — шесть производительных и целых восемь энергоэффективных. Одним словом, желающих купить модель прошлого поколения, которую так плотно обступили конкуренты из своего же лагеря, найдется немного.

Итоги

Как видите, чтобы сделать популярным довольно старый процессор, часто достаточно снизить на него цену. И наоборот, высокая цена, а вдобавок наличие в продаже процессоров новых поколений — это прямой путь в забвение, которое обрекает старые модели годами лежать на складах магазинов.

Но актуальность и цену процессоров нельзя оценивать в отрыве от стоимости всей платформы целиком. Например, в продаже есть много недорогих плат под процессоры LGA 1200, а вот цены на материнские платы более свежей платформы LGA 1700 уже не такие демократичные. Платформа AM4, несколько лет радующая нас недорогими материнскими платами среднего уровня на чипсетах AMD B350, AMD B450 и AMD B550, на своем закате тоже становится дороже — виноват дефицит материнских плат и процессоры Ryzen 5 5600X и Ryzen 5 5600, которые покупатели расхватывают как горячие пирожки.

Пишите в комментарии, а какой процессор стоит в вашем ПК?

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