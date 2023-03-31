Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

11 популярных процессоров, которые не стоит покупать новыми в 2023 году

После выхода процессоров Intel 13-й серии, процессоров AMD AM5 и снижения цен на прошлые поколения расклад сил на процессорном рынке сильно изменился и некоторые популярные ранее модели покупать не стоит.
[ ] для раздела Блоги
1
4070 Ti - цены пошли вниз вопреки курсу
4080 Gigabyte Aorus дешевле такой же 3080
3070 Gigabyte дешевле 50 тр
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

В прошлом блоге мы рассмотрели видеокарты, которых стоит избегать при покупке в 2023 году, а сегодня познакомимся с процессорами, которыми забиты полки магазинов, но которые слишком дороги, имеют более быстрые или более перспективные и экономичные аналоги. Цена является одной из важнейших характеристик процессора и, в отличие от количества ядер или частоты может меняться в ту или иную сторону, делая модель привлекательной, или наоборот, отталкивая от нее покупателей.

реклама

Помните, сколько стоил первые полтора года продаж очень популярный сейчас шестиядерник Ryzen 5 5600X? Он стоил более 25000 рублей, и за эту цену можно было купить Core i5-10400F вместе с материнской платой или даже восьмиядерник Core i7-10700F. И только когда цена Ryzen 5 5600X обрушилась ниже 16000 рублей, он стал хитом. А вот Ryzen 5 1600, который три года назад сметали с полок магазинов как горячие пирожки за 7000 рублей, только дорожает и стоит сегодня 12000 рублей. Кому он нужен по такой цене? Правильно — никому но, если его цена упадет до 5000 рублей, он станет отличным выбором в недорогие игровые ПК.

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Анализируя рынок процессоров, таких примеров можно найти множество и в поисках процессоров, потерявших актуальность, мы отправимся в магазин Регард, где в наличии широкий ассортимент моделей разных поколений, а цены — одни из самых низких в РФ.

Core i3-10100F

реклама

Уже несколько месяцев можно наблюдать странную ситуацию, когда популярный в бюджетных сборках Core i3-10100F стоит дороже своего более быстрого аналога — Core i3-10105F. Он дороже всего на 100 рублей, а частота Core i3-10105F выше всего на 100 МГц, но в бюджетном сегменте это уже становится важным фактором и при покупке стоит проявлять внимательность, выбирая более быструю модель.

Ryzen 3 4100 и Ryzen 5 4500

Четырехъядерный Ryzen 3 4100 и шестиядерный Ryzen 5 4500 вводят в заблуждение неискушенного пользователя своим индексом. Казалось бы, эти процессоры должны быть шустрее моделей 3000-й серии, но нет, и Ryzen 5 3600 не оставляет Ryzen 5 4500 никаких шансов. Все дело в том, что это процессоры на ядре Renoir и представляют собой APU с отключенным видеоядром и небольшим размером кеша L3. На этом ядре выпускали такие процессоры с встроенной графикой, как Ryzen 5 4600G и если вам нужен недорогой шестиядерник AMD, лучше добавить до Ryzen 5 5500.

Ryzen 5 3600 и Ryzen 5 3500

реклама

Главная проблема Ryzen 5 3600 не в том, что он устарел, а в высокой цене. Совсем немного добавив, можно купить чуть более шустрый и современный Ryzen 5 5500, а если выбирать конкурента из продукции Intel, то современный четырехъядерный Core i3-12100F, стоящий на пару сотен рублей дороже, разобьет Ryzen 5 3600 в пух и прах в играх. Еще более печально положение дел у Ryzen 5 3500, который имеет всего 6 потоков, а стоит всего на 110 рублей дешевле 12-ти поточного Ryzen 5 3600, и купить в 2023 году его можно только по ошибке.

Core i5-10400F

У Core i5-10400F те же проблемы, что и у Ryzen 5 3600, а именно — более дешевый Core i3-12100F, обходящий старые шестиядерники в большинстве игр. Да и сильно подешевевший шестиядерник Ryzen 5 5600 выглядит гораздо привлекательным для игровой сборки среднего уровня.

реклама

Core i5-11400F

И даже для более быстрого шестиядерника Core i5-11400F можно найти более быстрого и дешевого четырехъядерного конкурента. Это недавно появившийся в продаже Core i3-13100F. Компанию Intel можно поздравить с тем, что она снова сделала Core i3 игровыми процессорами, настоящими хитами бюджетных сборок.

 

Core i7-10700F и Ryzen 7 3700X

Core i7-10700F и Ryzen 7 3700X — самые недорогие восьмиядерники прошлых поколений, стоящие в районе 16000 рублей. Их проблема одинакова — слишком слабая производительность на ядро, за счет чего в большинстве игр и рабочих задач их легко обходит более дешевый шестиядерник Ryzen 5 5600X.

Ryzen 7 5800X

Есть более привлекательный аналог и у мощного восьмиядерника Ryzen 7 5800X, это более холодный Ryzen 7 5700X, который стоит на 3440 рублей дешевле. Да, его частоты ниже, но многим пользователям его производительности хватит и в заводском режиме, а при желании его легко можно "раскочегарить" до уровня Ryzen 7 5800X. В плюсы процессора Ryzen 7 5700X стоит записать и возможность работать на недорогих материнских платах со слабой системой питания.

Core i5-12600KF

С одной стороны, Intel достаточно грамотно позиционирует по цене популярный процессор Core i5-12600KF, имеющий шесть производительных и четыре энергоэффективных ядра. Но, с другой стороны, снизу его подпирает гораздо более дешевый Core i5-13400F, имеющий такую же формулу ядер, размер кеша и уступающий ему только по частотам. В реальной эксплуатации разницу между этими процессорами в играх заметить на глаз невозможно, новинка в среднем уступает всего около 6%.

Ну а переплатив всего 2850 рублей, можно взять новый Core i5-13500 с ядрами Raptor Lake, имеющими улучшенную производительность и больший размер кеша. Да и ядер у Core i5-13500 больше — шесть производительных и целых восемь энергоэффективных. Одним словом, желающих купить модель прошлого поколения, которую так плотно обступили конкуренты из своего же лагеря, найдется немного.

Итоги

Как видите, чтобы сделать популярным довольно старый процессор, часто достаточно снизить на него цену. И наоборот, высокая цена, а вдобавок наличие в продаже процессоров новых поколений — это прямой путь в забвение, которое обрекает старые модели годами лежать на складах магазинов.

Но актуальность и цену процессоров нельзя оценивать в отрыве от стоимости всей платформы целиком. Например, в продаже есть много недорогих плат под процессоры LGA 1200, а вот цены на материнские платы более свежей платформы LGA 1700 уже не такие демократичные. Платформа AM4, несколько лет радующая нас недорогими материнскими платами среднего уровня на чипсетах AMD B350, AMD B450 и AMD B550, на своем закате тоже становится дороже — виноват дефицит материнских плат и процессоры Ryzen 5 5600X и Ryzen 5 5600, которые покупатели расхватывают как горячие пирожки.

Пишите в комментарии, а какой процессор стоит в вашем ПК?

Блоги автора Zystax обо всем, что связано с компьютерами, Windows и играми. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 2.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

процессоры ryzen 5 5600x ryzen 7 5800x ryzen 5 3600 core i5-10400f core i5-12600kf ryzen 5 5600 core i5-11400f ryzen 7 5700x core i5-13400f
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B650M Mortar WIFI
34
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio White
4
Обзор и тестирование игрового монитора Mastero C2722H
12
Обзор веб-камеры Streamplify CAM
+
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Suprim X
15
Главные игры марта 2023 года
7
Обзор и тестирование процессорных кулеров Mastero
21
Обзор микрофона Streamplify MIC ARM
13
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X
46
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B760M Mortar WIFI
5

Интересные материалы

Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B650M Mortar WIFI
28 марта 2023 34

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Западная военная техника не смогла доехать до фронта, поражённая русской ракетой прямо в ангаре
88
Германия выделит Украине 12 миллиардов евро на закупку военной техники к 2032 году
8
The Guardian: украинские танкисты не смогли освоить Challenger2, сбегали с уроков и не сдали экзамен
12
Главком сил НАТО в Европе рассказал как повлиял военный конфликт на североатлантический альянс
2
Поставленные Украине Leopard 2 примут участие в боевых действия только в апреле - мае
3
Минобороны РФ сообщило, что в зоне СВО была впервые сбита новая украинская ракета «Гром-2»
5
Экс-распорядитель крупного фонда предсказал «контролируемый подрыв» 186 американских банков
10
Один из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции прекратит экспорт зерна из России
5
Высокопоставленный чиновник пообещал, что Украина скоро создаст БПЛА с дальностью полета 3000 км
9
Правительство Польши закупит 800 тысяч боеприпасов на $2,8 миллиарда для Украины
+
6 крайне сомнительных игровых видеокарт NVIDIA, которые вообще не должны были поступить в продажу
19
Президент Венгрии призвала Россию вывести войска с Украины
94
Почему видеокарты AMD продаются хуже NVIDIA, и кто на самом деле делает лучшие видеокарты на рынке
16
Выпущена бета-версия OBS Studio 29.1 с поддержкой потоковой передачи AV1 и HEVC
1
Стремительный переход на расчет в юанях может говорить о скором окончании СВО
10
На Украине специалисты ВСУ изучают устройство и схемотехнику сбитых БПЛА "Герань"
9
Минобороны вывело на орбиту очередной спутник военного назначения
+
Убыток компании «Вкусно – и точка» составил 11,3 млрд руб. за первый год работы
40
Командир «Ахмата» считает, что контрнаступление ВСУ станет последним заходом для киевского режима
9
Зеленский назвал причины упорной обороны Бахмута
9

Популярные статьи

10 новых видеокарт, которые не стоит покупать в 2023 году — слишком дорогие и устаревшие модели
104
Истребители Су-35 наращивают доминирование ВКС России в зоне боевых действий на Украине
10
Xbox series S - нераскрытый потенциал консолей Microsoft
21
Ryzen 7 5800X3D или Ryzen 7 7700X — какой процессор выбрать для мощного игрового компьютера
130
Core 2 Quad Q8300 или первый "тик" комом
49
Мексиканские картели активно используют контрабандное оружие из Украины - реакция США
10
The Last of Us Part 1 PC - краткий обзор отличной игры с ужасной оптимизацией
43
Как умер жанр комедий в 21 веке - о причинах, скандалах, расследованиях
10
MSI Vigor GK30 RU - надежная и недорогая плунжерная клавиатура для нетребовательного геймера
8
Разделение Alibaba решило загадку Джека Ма – Asia Times
1

Сейчас обсуждают

Коля Киреев
02:49
Ошибки делают все , но самая большая ошибка это пойти войной на Украину !! Кабздеева пеной со рта плюётся , за три дня брали Киев и всю Украину а уже год прошёл как не могут взять да и не возьмут . ...
В ЧВК "Вагнер" теперь освобождают Бахмут целыми кварталами, используя новую тактику штурма
Виктор Бояринцев
02:45
А может худая))
EMPRESS - русская хакерша, которая борется за бесплатное распространение игр
Luck-AD
02:45
7900X3D/7950X3D у AMD для этого есть... поскупился ваш знакомый и взял камень (7900x) который люди берут больше для рабочих задач. И кстати именно в рабочих задач его 7900x раздавит ваше древнее поде...
Ryzen 7 5800X3D или Ryzen 7 7700X — какой процессор выбрать для мощного игрового компьютера
Коля Киреев
02:43
Ты глупый человек !!! Бахмут рф не возьмёт , рф вообще ничего не возьмёт кроме стиральных машинок , утюгов , одежды которую они снимают с убитых детей и женщин , трусы и прокладки вот это взяла уже р...
В ЧВК "Вагнер" теперь освобождают Бахмут целыми кварталами, используя новую тактику штурма
Коля Киреев
02:34
Дыбильный сайт как и правительство РФ !! ЗСУ 70% города заняли , победы раши-параши не будет !! Украина победит на 200% !!! росия никогда не будет править миром !! росия лузеры !! А эта война пок...
В ЧВК "Вагнер" теперь освобождают Бахмут целыми кварталами, используя новую тактику штурма
Bernigan
02:30
Вроде у 3600 есть PCIe 4.0, а у более современного 5500 нет. Я бы не стал покупать этот хлам ни при каком раскладе
11 популярных процессоров, которые не стоит покупать новыми в 2023 году
Kutuz
02:29
Жалко.. ещё и мы свой ИгроМир самым драматическим образом просрали
Игровая выставка E3 2023 отменена
Demiurg666
02:28
короче, полная психопатка
EMPRESS - русская хакерша, которая борется за бесплатное распространение игр
Александр Иванов
02:20
В срало!
В ЧВК "Вагнер" теперь освобождают Бахмут целыми кварталами, используя новую тактику штурма
Kutuz
02:09
У меня недалеко очень хорошую шаверму делают, прям супер, и от души туда всего кладут не экономят. По сути курица + салат + лаваш, только в компактном виде. Но где-то у вокзалов лучше конечно не брать...
Убыток компании «Вкусно – и точка» составил 11,3 млрд руб. за первый год работы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем