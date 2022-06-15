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Уже много лет геймеры и компьютерные энтузиасты наблюдают за цикличным выходом новых серий видеокарт, срок смены которых составляет примерно два года. Каждые два года мы получаем новое поколение видеокарт, обеспечивающее лучшую производительность и более оптимальное сочетание производительности на ватт. А также несущее новые функции, обеспечивающие улучшение графики в играх и, обычно, увеличение объема видеопамяти.

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Последнее время этот отлаженный механизм дает сбои, благодаря чему мы, например, получали все те же 6 ГБ видеопамяти из 2016 года, к которым привыкли на GeForce GTX 1060, на заметно более мощных GeForce GTX 1660 Super, GeForce GTX 1660 Ti и GeForce RTX 2060. А 8 ГБ видеопамяти, ранее доступные на GeForce GTX 1070, в 2022 году ставятся на гораздо более быстрые GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 3070 Ti, предназначенные для игр в разрешении WQHD (2560×1440) и выше, где этих 8 ГБ хватает уже впритык.

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Не порадовало геймеров и энергопотребление последнего поколения, которое практически застыло на месте. Например, GeForce RTX 3060 с энергопотреблением в 170 ватт сопоставима по производительности с GeForce RTX 2070 прошлого поколения, потребляющей 175 ватт. Не радует и то, что общую планку энергопотребления заметно подняли и GeForce RTX 3080 Ti потребляет пугающие 350 ватт, когда GeForce RTX 2080 Ti обходилась 250 ваттам.

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И если видеокартам серии GeForce RTX 2000 можно было простить многое, ведь они принесли нам в игры технологию трассировки лучей и полезную функцию DLSS, то сказать тоже об их потомках уже нельзя. И большинству пользователей, обладающих видеокартами серии GeForce RTX 2000, не было практически никакого смысла обновляться на GeForce RTX 3000. И, судя по утечкам, повторение этой неприятной ситуации ждет нас и серией видеокарт GeForce RTX 4000. Особенности этой линейки видеокарт, утекающие в прессу можно посмотреть в новостях на нашем сайте по тегу #ada lovelace.

Это особенно неприятно после полутора лет майнинг бума, который взвинтил цены на видеокарты до безумных значений, превышающих рекомендованные в два-три раза. Многие пользователи до сих пор сидят без видеокарт, что очень заметно, если читать профильные форумы. Часто я вижу там такие фразы - "Зачем покупать GeForce RTX 3000, если совсем скоро выходят GeForce RTX 4000?". И в этом блоге я хочу обсудить с вами несколько причин, по которым не стоит ждать многого от линейки видеокарт GeForce RTX 4000 и даже остановиться на GeForce RTX 3000.

Ждать придется еще долго

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Судя по свежим утечкам, выход линейки GeForce RTX 4000 был перенесен на более поздний срок, чтобы успеть распродать запасы GeForce RTX 3000 со складов. Первыми ожидаются мощные видеокарты GeForce RTX 4090 в октябре, затем GeForce RTX 4080 в ноябре и GeForce RTX 4070 в декабре 2022 года. Ну а информация о "народной" GeForce RTX 4060 пока еще довольно туманна и ее анонс ожидается в январе 2023 года, то есть, через семь месяцев.

Конечно, если у вас есть видеокарта, на которой можно пересидеть эти месяцы, играя в нетребовательные игры и для вас не особо остра возможность проходить новинки игр, то можно ждать и дольше. Но если вы и так ждали без видеокарты несколько месяцев того момента, когда наконец-то наступит "криптозима" и цены на видеокарты начнут падать, то ждать еще семь месяцев и более - это уже слишком много.

Неизвестно, что будет с ценами на новые видеокарты

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Сегодня, 14 июня 2022 года, когда я пишу этот блог, курс доллара составляет всего 57,78 рублей. Такого низкого курса не было давно и зная, что цены на комплектующие сильно от него зависят, следует ожидать, что цены сейчас должны быть низки как никогда, но этого не наблюдается. Цены комплектующих, даже не зависящих от майнинг бума, в среднем находятся примерно на уровне февраля 2022 года и не спешат снижаться.

И загадывать, что будет с ценами через более, чем полгода - это слишком непредсказуемая задача, особенно если учесть новый фактор, который стал действовать на рынке комплектующих. Я говорю сейчас о санкциях на поставку электроники в Россию, последствия от которых мы только-только начали ощущать.

Неизвестно, что будет с доступностью видеокарт

Генеральный директор «Ситилинка» Михаил Славинский заявил, что уже этим летом российский рынок электроники ожидает «достаточно серьёзная товарная яма». И эта яма уже начинает быть заметна, если пробовать искать не самые распространенные комплектующие, например, модули памяти на 16 ГБ. Подыскивая модули DDR4 объемом 16 ГБ и частотой от 3200 МГц для блога "Цены продолжают падать — собираем мощный ПК для игр в WQHD на Core i5-12400F и GeForce RTX 3070" я обнаружил, что в купить сейчас можно только четыре типа непопулярных модулей с высокими таймингами CL, равными 22.

Сегодня, спустя сутки после прошлого блога, количество подобных модулей сократилось всего до трех типов и подобная тенденция не радует, особенно если вспомнить разнообразие, которое царило на рынке модулей ОЗУ совсем недавно.

Ограничения на поставки видеокарт сделают их дефицитным товаром, что вызовет скачек цен, вполне возможно, сопоставимый со скачком цен во время майнинг бума. Даже сейчас, когда Биткоин обрушился до минимума за два года, а доходы майнеров едва отбивают электричество, особого снижения цен на видеокарты пока не заметно. Скорее всего из-за того, что популярных моделей в наличии совсем немного и они быстро раскупаются даже по высоким ценам. Например, популярные GeForce RTX 3050 доступны только в исполнении Palit в двух магазинах Ситилинк, что крайне мало для такой видеокарты.

Энергопотребление новинок пугает

Инсайдеры говорят о чудовищном энергопотреблении видеокарт серии GeForce RTX 4000, таких пугающих цифр мы еще не видели. GeForce RTX 4090 будет потреблять около 450 ватт, GeForce RTX 4080 - примерно 420 ватт, а GeForce RTX 4070 - 300-400 ватт. Но самые жуткие цифры приписывают GeForce RTX 4060, энергопотребление которой ожидается в районе 220 ватт.

Несколько лет назад подобное энергопотребление было только у предтоповых и топовых видеокарт, а линейка "шестидесятых" GeForce обходилась скромными 120 ваттами у GeForce GTX 960, GeForce GTX 1060 и GeForce GTX 1660 Ti, которые выросли сначала до 160 ватт у GeForce RTX 2060, а затем и до 170 ватт у GeForce RTX 3060. Похоже, юмористические видео с канала Captains Workspace про фантастическое энергопотребление GeForce RTX 4090 оказалось пророческим.





Нет ничего революционно нового и мало видеопамяти

Разочаровывает и то, что мы не увидим в линейке видеокарт серии GeForce RTX 4000 ничего такого, ради чего стоит тратиться, делать апгрейд и терпеть такое чудовищное энергопотребление. Ничего революционно нового нет и, скорее всего, мы увидим обновление функции DLSS, да пару программных "фишек" в драйверах для улучшения картинки. Ничего прорывного, каким было, например, внедрение DirectX 12 или технологии рейтрейсинга, мы не увидим.

Как насмешка выглядят и жалкие 12 ГБ видеопамяти у GeForce RTX 4070, при том, что ее вычислительная мощность шагнет выше GeForce RTX 3080. А 16 ГБ видеопамяти у GeForce RTX 4080 будут выглядеть даугрейдом по сравнению с 24 ГБ у GeForce RTX 3090 с сопоставимой производительностью.

А что с видеокартами AMD?

Думаю, фанаты видеокарт AMD уже негодуют, не видя в блоге упоминания "красных" видеокарт как конкурента для новой линейки GeForce RTX 4000. К сожалению, видеокарты AMD уже можно признать неспособными создать серьезную конкуренцию видеокартам от Nvidia. По статистике Steam их соотношение составляет всего 14.91% к 75,93%, а самая популярная видеокарта AMD в Steam - это старая Radeon RX 580, которой пользуется всего 1.49% пользователей. Ну а количество пользователей новой Radeon RX 6700 XT составляет всего 0.28% пользователей Steam.

Это довольно печально и показывает, что компания AMD, как и в период майнинг бума 2017 года, думала не о конкуренции и игровых решениях, и не о привязанности геймеров, а о массовых продажах "лопат" для майнеров в погоне за бешеной прибылью. Отсутствие каких бы то ни было защит от майнинга в видеокартах AMD косвенно подтверждает это. А финальным плевком на геймеров стал выпуск отвратительной видеокарты Radeon RX 6500 XT одновременно с тихим удалением собственной статьи о том, что 4 ГБ видеопамяти не хватает для современных игр.

Что делать?

Итак, что делать в такой ситуации тем геймерам, что до сих пор сидят без видеокарт? Я думаю, стоит взвесить все "за" и "против" покупки видеокарты серии GeForce RTX 3000 и ждать максимально снижения цен, чтобы взять качественную модель с хорошим охлаждением. Ну а если у вас уже есть видеокарта уровня GeForce RTX 2060 или GeForce RTX 3060, то думать о семействе GeForce RTX 4000 и апгрейде на него точно не стоит, ведь для игр в Full HD ваших видеокарт хватит еще на много лет.

Пишите в комментарии, а что вы думаете по поводу видеокарт GeForce RTX 4000 и ждете ли их выхода?