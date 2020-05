Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Совсем недавно мне наконец-то удалось найти игру Disciples II: Rise of the Elves/Disciples II: Восстание Эльфов с добавленной поддержкой больших разрешений и широкоформатного режима.

реклама

После этого моя коллекция старых игр, которым фанаты дали вторую жизнь, добавив поддержку больших разрешений и возможность запуска на новых ОС, стала завершенной. И теперь я хочу поделиться ею с вами, показав, как преображают игру эти новшества.

реклама

Disciples II: Dark Prophecy с дополнениями Gallean’s Return и Rise of the Elves - это одна из самых моих любимых старых игр и было очень обидно, что на нее до сих пор нет HD мода. Посмотрите, как ужасно она выглядела в наше время на широкоэкранном мониторе.

реклама

Конечно, можно выключить растягивание картинки и играть с черными полосами по бокам. Но согласитесь, в век 4К разрешений и UltraWide мониторов это уже не доставляет такой визуальной радости, как в 2002 году на пузатом ЭЛТ-мониторе с разрешением 800х600.

реклама





реклама

И теперь посмотрите, как игра преображается с вшитым. И разные виды рендера, и огромное количество доступных разрешений вплоть до 7680х4320, и даже изменяемая скорость игры.

Вот так карта игры выглядит в разрешении 1280х720.







А вот так, в разрешении 1920х1080. Посмотрите как увеличился обзор!



Теперь комфортно можно играть на большом 4К телевизоре.

Какие еще игры преобразились после фанатских модов? Я приведу самые популярные из них.



Gothic II: Ночь Ворона

Игра получила несколько графических модов, различные патчи, исправляющие ошибки и позволяющие запускаться на современных ОС. Gothic 2 PlayerKit 2.8, System Pack, Gothic 2 Mod Fix - я предпочитаю именно такие наборы патчей, а ведь есть такие, которые радикально меняют графику игры.

Но я люблю, когда игра остается самой собой, пусть и в высоком разрешении и с добавлением некоторых деталей, типа увеличение количества и качества травы.





Выглядит прекрасно? Не правда ли? Отличный повод перепройти игру.

The Elder Scrolls III: Morrowind

Морровинд был прекрасен в 2002 году, но сейчас выглядит очень минималистично. Очень мало растительности, малая дальность обзора и т.д.



Конечно, есть фанаты, признающие только такую картинку, но я предпочитаю ее немного улучшить.

Графических модов на The Elder Scrolls III: Morrowind выпущено большое количество, есть и фанатские переработки игры на движках от The Elder Scrolls IV: Oblivion и The Elder Scrolls V: Skyrim, например - The Elder Scrolls V: Skywind.



Выглядят они просто потрясающе, но пока не готовы до конца. Надеюсь их все таки доделают, ведь объем работы гигантский.

Поэтому я предпочитаю уже завершенные моды, не слишком меняющие графику.

Например - Bransen modpack. Количество модов в этом "паке" очень большое, 182(!) графических мода, но подобраны они идеально.

Главное - никаких влияний на геймплей. А графику можете оценить на скриншотах. Вот именно таким The Elder Scrolls III: Morrowind я видел в 2002 году!













Etherlords II/Демиурги 2

Еще одна неплохая игра, конечно, она не настолько хороша, чтобы стоять в одном ряду с вышеописанными хитами, но фанаты у нее есть и лично я уже 3-4 раза перепрошел ее.



Демиурги 2 тоже получили поддержку широкоэкранных разрешений, которая сразу освежила графику игры без дополнительных модов. Визуально они напоминают Heroes of Might and Magic V, только более ранние, ведь делала их отечественная фирма Nival.









К сожалению, интерфейсная панель не увеличивается, но пока это лучшее, что есть.





Думаю, продолжить рассказ про игры-хиты с фанатскими патчами в следующем блоге, так как их набирается довольно приличное количество.



Расскажите, в какие из старых игр вы играете и используете ли патчи и моды, улучшающие графику?