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Всем привет! С вами Zero, и сегодня я хочу поговорить об OLED-мониторах – они только начинают появляться на рынке, причем по крайне высоким ценам, но за ними, возможно, будущее гейминга, поскольку у подобного типа дисплеев есть ряд явных преимуществ. Есть, конечно, и недостатки, такие, как выгорание при длительной (недели или месяцы) демонстрации статичной картинки или картинки со статичными элементами, но в большинстве случаев уже на данном этапе понятно, как с этими недостатками можно справиться. Итак, поехали!

За: высокая скорость отклика и низкий инпут-лаг



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Пожалуй, ключевое преимущество OLED-дисплеев для большинства геймеров – это крайне высокая скорость отклика. Да, за последние годы появилось немало мониторов на IPS и VA матрицах с повышенной герцовкой и быстрым откликом, но OLED на порядок опережает даже TN-модели – скорость отклика составляет около 0.1-0.3 мс. Нужны ли любителям компьютерных игр подобные скоростные показатели? Вопрос дискуссионный. Возможно, и нет, разве что киберспортсменам.

Конечно, «олды» вспомнят медленные IPS и VA мониторы 15-летней давности, отличавшиеся, к тому же, такими неприятными особенностями, как появление шлейфов и артефактов. Но даже среди решений начала десятых годов можно вспомнить немало таких, что не имели проблем со скоростью отклика. А сейчас игровые LCD-дисплеи, даже не основанные на TN-матрицах, могут похвастаться не только быстрым откликом и минимальным инпут-лагом, но еще и высокой частотой обновления экрана. 240 Гц – уже не какая-то редкость, более того, производители начинают предлагать и мониторы с частотой 500+ Гц, пусть пока это единичные модели. У OLED-мониторов тоже нет проблем с герцовкой, хотя подобных рекордов они пока не ставят. Но это легко объяснить: дисплеи на органических светодиодах только заходят на рынок. LCD-мониторы с частотой 500 Гц и даже 240 Гц тоже появились не сразу.

Против: высокая цена



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На начало 2023 года главный недостаток геймерских OLED-мониторов, автоматически исключающий их из поля интереса большинства любителей компьютерных игр – это крайне высокая цена. Так, компания LG предлагает OLED-монитор с плоским экраном, обладающий разрешением QuadHD и частотой обновления 240 Гц, за 1500 долларов США. А отдавать за монитор столько же, сколько за флагманскую видеокарту, готов далеко не каждый геймер.

Впрочем, первые игровые мониторы на IPS и VA матрицах с высокими скоростными показателями тоже стоили недешево. Может, и не 1500 долларов, но топовые графические ускорители десять лет назад тоже предлагались значительно дешевле. Например, NVIDIA GeForce GTX 780 Ti стоила всего 699 долларов. Вероятно, в течение 2-3 лет OLED-мониторы станут доступнее и массовее, хотя уверенности здесь быть не может – плазменные телевизоры тоже одно время были «последним писком моды», а потом практически полностью исчезли с рынка.

За: отличная цветопередача, в том числе, и черного



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К несомненным плюсам OLED-дисплеев относится качественная передача цветов, в том числе и черного. Напомню, что именно с черным цветом имеются проблемы у многих IPS-дисплеев: он выглядит скорее сероватым. При наличии же неравномерности подсветки или боковых засветов проблема только усугубляется. У VA-матриц лучше контрастность, чем у IPS, а многие пользователи отмечают демонстрируемый ими «глубокий черный цвет». Но есть своя «ахиллесова пята» и у VA: это так называемый эффект Black Crash. Он присутствует в той или иной степени практически у всех VA-мониторов и выражается в том, что в сценах с низким уровнем освещенности при определенном угле зрения все близкие к черному цвета сливаются в один. OLED-дисплеи лишены обоих проблем, в чем уже успели убедиться многие обладатели смартфонов с подобными экранами.

Против: выгорание при длительной демонстрации статичной картинки



Одна из условно критичных проблем OLED – это выгорание пикселей, если на экране длительное время (недели или месяцы) демонстрируется одна и та же статичная картинка или меняющаяся картинка со статичными элементами. Почему «условно»? Потому что решение этой проблемы уже найдено – регулярный сдвиг пикселей (об этом позаботятся производители), а также демонстрация в режиме ожидания сменяющихся заставок – здесь лучше убедиться, что они включены самому пользователю.

Как показывает пример OLED-дисплеев смартфонов и телевизоров, выгорание – реальный недостаток, который не стоит недооценивать. В случае эксплуатации монитора выгореть могут статичные элементы рабочего стола – например, панель задач. Впрочем, если дисплей активно используется в играх, вероятность этого пренебрежимо мала – в группе риска скорее профессиональные OLED-мониторы. А такие уже появляются – например, недавно 27-дюймовую 4K модель 27E1N8900 представила компания Philips.

За: высокая энергоэффективность



Энергоэффективность комплектующих ПК и монитора беспокоит далеко не каждого геймера, тем не менее, меньший расход энергии по сравнению с большинством LCD-дисплеев является еще одним преимуществом OLED. Пожалуй, здесь уместнее говорить не об OLED-мониторах, а об OLED-экранах ноутбуков, которые позволяют сэкономить заряд аккумуляторной батареи и дольше продержаться без доступа к розетке. Тем не менее, игровые лэптопы при серьезной нагрузке в любом случае не демонстрируют высокие показатели автономности – производительные процессор и видеокарта требуют много энергии. Вероятно, энергоэффективность OLED-дисплеев наиболее важна для рабочих ноутбуков, которые часто используются в дороге или на выезде, а не для решений, предназначенных для любителей компьютерных игр. Так что этот плюс с учетом тематики статьи считаем незначительным.

Против: меньший срок службы, чем в случае VA/IPS матриц



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Дальше у нас идет значительный минус. OLED-дисплеи сильно уступают LCD в долговечности. Мой VA-монитор был куплен в 2014 году и у него нет никаких проблем с яркостью или цветами. В свою очередь, OLED-дисплей за 8-9 лет, вероятно, значительно потерял бы в яркости, а также стал бы искажать картинку из-за того, что ресурс синих светодиодов меньше, чем ресурс красных и зеленых. Скорее всего, производители будут работать над долговечностью своей продукции, потому что запланированное устаревание в случае, когда твоя аудитория – компьютерщики и геймеры, работает плохо. Простой пример – если у меня быстро выйдет из строя монитор фирмы A, скорее всего, в следующий раз я предпочту взять дисплей фирмы B. Да, по одному случаю не стоит судить о надежности того или иного продукта, но важность индивидуальных впечатлений тоже никто не отменял.

Если резюмировать, то людям, для которых приобретение монитора стоимостью 1000 или даже 500 долларов – серьезная покупка, и которые рассчитывают использовать устройство много лет, пока брать OLED-дисплеи не стоит. У любой технологии есть свои «детские болезни», и, хотя экраны на основе органических светодиодов уже несколько лет используются в смартфонах, смартфоны большинство людей меняют значительно чаще, чем мониторы. Да и не все проблемы можно отследить на маленьком дисплее с высокой плотностью пикселей – на больших диагоналях могут проявиться новые недостатки.

За: широкие углы обзора и отсутствие засветов



Бич LCD-мониторов – это неравномерность подсветки и засветы. Подобные недостатки способны сильно испортить впечатления от использования устройства. В случае же OLED-дисплеев подобная проблема отсутствует полностью, поскольку каждый пиксель светится самостоятельно, а не за счет расположенной сзади или по бокам экрана подсветки. Отмечу среди преимуществ OLED и широкие углы обзора – конечно, у IPS и VA матриц, в отличие от TN, они тоже хороши, но в случае OLED картинка с острого угла выглядит гораздо более сочной. Дисплей на органических светодиодах можно не проверять так тщательно, как LCD – достаточно проверки на нежелательное мерцание, вызывающее усталость глаз, еще пары тестов, и, конечно, внимательного поиска битых пикселей.

Против: возможные проблемы с ШИМ и мерцанием



Кстати, о нежелательном мерцании. Вот с ним у некоторых OLED-дисплеев действительно наблюдаются проблемы, особенно при низком уровне яркости. Дело в широкоимпульсной модуляции – если ее частота составляет менее 250-300 Гц, то людям с чувствительным зрительным аппаратом может быть некомфортно работать за таким монитором. Проблема мерцания из-за низкой частоты ШИМ была весьма актуальна и при широком распространении LCD-дисплеев – многие производители, увидев потребность людей в экранах, не вызывающих усталость глаз, стали использовать ШИМ высокой частоты или другие методы регулировки яркости вроде смены напряжения. У разных компания подобная «фишка» называется по-разному, но чаще всего – Flicker-Free. Вероятно, и для OLED-экранов производители будут задействовать похожие технические решения.

За: тонкий корпус



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Органическим светодиодам не нужна внешняя подсветка, а потому корпуса OLED-мониторов могут быть очень тонкими. Создать изогнутый OLED-дисплей тоже значительно проще, чем LCD. Жидкокристаллические экраны и без того достаточно тонкие по сравнению с решениями с электронно-лучевой трубкой, OLED же позволяет создавать еще более миниатюрные устройства. Думаю, многие видели кастомные решения от моддеров, в которых боковая стенка системного блока является одновременно и экраном. Вполне возможно, что в ближайшем будущем подобные корпуса со встроенным дисплеем предложат и некоторые производители. И даже если нет – ценители эстетики и дизайна смогут выбирать среди разных интересных вариантов.

Против: малое количество моделей на рынке



Впрочем, стоит отметить, что сейчас выбор OLED-мониторов на рынке достаточно скудный. Технология только заходит на рынок, поэтому игровые дисплеи на органических светодиодах малочисленны и дороги. Есть OLED-телевизоры, но телевизор – это не монитор, к тому же, цены на подобные модели также нельзя назвать демократичными. Но, как я уже писал выше – это временно. Первые скоростные геймерские мониторы на IPS и VA матрицах тоже были решениями для энтузиастов и предлагались по весьма высоким ценам. Сейчас же их можно купить за вполне адекватные деньги, причем на рынке хватает моделей с поддержкой технологий адаптивной синхронизации, таких, как G-Sync и FreeSync.

Заключение

В этой статье я рассказал об основных преимуществах и недостатках дисплеев на органических светодиодах – в ближайшие 2-3 года станет понятно, станут ли они предпочтительным вариантом для геймеров, останутся нишевыми решениями или постепенно уйдут с рынка, как в свое время плазменные телевизоры. Лично я считаю, что ситуация будет развиваться по первому или второму сценарию. А как думаете вы? Купили бы вы себе OLED-монитор, если бы он стоил лишь немного дороже, чем VA или IPS? Пишите в комментариях!

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