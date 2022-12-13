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Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч для любых игр на ультра в QuadHD (Декабрь)

Ежемесячная рубрика, посвященная выбору оптимальных геймерских конфигураций ПК под тот или иной бюджет
[ ] для раздела Блоги
5
-32000р на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti за 50 тр в Регарде
Новейший i9 13900KF немного дешевле
3070 за 45 тр в Ситилинке
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
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Всем привет. С вами Zero, и это очередной выпуск «Народного ПК» – по традиции, первая статья в месяце будет посвящена игровой конфигурации за 100 тысяч рублей. Посмотрим, продолжили ли компьютерные комплектующие курс на удешевление, и удастся ли перед Новым Годом собрать в рамках бюджета более производительную сборку, чем в ноябре. В этот раз конфигурация будет одна, и только на Intel, поскольку у AMD пока нет в рассматриваемом ценовом сегменте конкурентоспособных процессоров для гейминга – Ryzen 5 5600X ощутимо уступает Core i5-12400F в играх. Выбирать комплектующие я буду по московским ценам, в магазинах «Ситилинк» и «Регард». Но хватит предисловий, поехали!

Процессор: Intel Core i5-12400F OEM

Шестиядерники Raptor Lake еще не вышли, потому в конфигурации за 100 тысяч будет использоваться хорошо знакомый читателям процессор Intel Core i5-12400F – производительный, энергоэффективный и доступный по цене. Благодаря современной микроархитектуре он не станет узким местом системы с любыми видеокартами, за исключением флагманских, что же касается его TDP – по современным меркам он достаточно скромный, так что любого недорогого башенного кулера с несколькими теплотрубками, рассчитанного на 180 Вт, хватит с большим запасом. К сожалению, как и многое другое железо, к Новому Году «двенадцать тысяч четырехсотый» перестал дешеветь, и в некоторых магазинах даже стал немного дороже, но 13-14 тысяч рублей за него по современным меркам – цена вполне адекватная, особенно с учетом того, что о смене платформы можно будет не думать несколько лет.

Материнская плата: ASUS PRIME B660M-K D4

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Материнскую плату к процессору Intel Core i5-12400F оптимально брать на чипсете B660, причем не любую, а хотя бы с двумя разъемами M.2 для PCI-Express твердотельных накопителей. Современные игры занимают много места, нередко за сотню гигабайт, поэтому одного SSD, даже терабайтного или двухтерабайтного, со временем может начать не хватать. Не лишним будет и радиатор, защищающий от перегрева зону VRM, хотя с нашим CPU, конечно, можно обойтись и без него, особенно если играть, а не гонять стресс-тесты и бенчмарки. Что же касается слотов для модулей оперативной памяти – их будет достаточно и двух. В любом случае, необходимый объем памяти оптимально набирать двумя, а не одной или четырьмя планками, поэтому если в будущем вам понадобится 32 гигабайта вместо 16, можно будет обратиться на вторичный рынок. Постепенное замещение стандарта DDR4 более новым DDR5 приводит к увеличению на вторичке предложения сверх уровня спроса.

Кулер: ID-COOLING SE-214-XT

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По соотношению стоимости и характеристик многие системы охлаждения ID-COOLING не знают себе равных, или, как минимум, являются одними из лучших, и рассчитанный на TDP примерно в 180 Вт кулер SE-214-XT – не исключение. Благодаря средних размеров радиатору с четырьмя теплотрубками и 120-миллиметровому вентилятору этот охладитель без проблем справляется практически с любыми актуальными шестиядерными процессорами, работающими без разгона, в номинальном или автоматическом турбо режиме. В случае же с относительно холодным Intel Core i5-12400F «вертушке» рассматриваемой системы охлаждения не придется раскручиваться до высоких оборотов, что гарантирует невысокий, комфортный для пользователя уровень шума. Существует и другой кулер со схожими спецификациями, но предлагающийся на несколько сотен рублей дороже – GAMMAXX 400 V2. Его также можно приобретать, если SE-214-XT отсутствует в вашей локации.

Оперативная память: DDR4 Team Vulcan Z Red TLZRD416G3200HC16CDC01 3200 МГц 8 ГБ x2

Следующий пункт списка – оперативная память. Ее удешевление в российских магазинах тоже остановилось, но ассортимент пока остается приличным, и за четыре-четыре с половиной тысячи рублей вполне можно подобрать комплект со ставшими стандартом для бюджетной игровой DDR4 ОЗУ показателями частоты и таймингов: 3200 МГц, 16-18-18. В дальнейшем, если 16 гигабайт памяти начнет не хватать, рекомендую продать старый комплект на вторичном рынке и там же приобрести новый – скорее всего, через 2-3 года DDR4 ОЗУ с рук можно будет купить очень дешево, поскольку геймеры будут массово переходить на стандарт DDR5. Переход этот неминуемо случится – если от DDR5-6000 топовая, да еще и поднастроенная вручную память DDR4 на чипах Samsung B-Die в играх не отставала, то от DDR5-7200 уже отстает. Напоследок скажу, что привязываться конкретно к продукции TeamGroup необязательно – можно взять и любой другой набор с подходящими характеристиками. Только не перепутайте – для ПК вам нужны DIMM модули, а SO-DIMM подходят для ноутбуков и некоторых моноблоков.

SSD: WD BLACK SN850X 1 ТБ

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Когда я начинал работать над этой статьей, то в качестве варианта по-умолчанию выбрал для сборки терабайтный твердотельный накопитель Samsung 980 Pro. Но и в «Регарде» и «Ситилинке» его раскупили, поэтому предлагаю вашему вниманию еще один отличный вариант от другого производителя, как и южнокорейская корпорация, использующего собственные контроллеры и память. Речь идет о Western Digital – компании, больше известной бывалым компьютерщикам благодаря жестким дискам, но успешно закрепившейся и на рынке SSD. Накопитель WD BLACK SN850X по сравнению со старым SN850 отличается усовершенствованным контроллером от дочерней компании SanDisk и 112-слойной BiCS5 памятью (3D TLC NAND). В настоящий момент это один из лучших игровых SSD, прошивка которого «заточена» именно под геймерские сценарии использования и ускорение запуска игр, а также загрузки локаций. В этом модель превосходит даже Samsung 980 Pro, в остальном же проявляет себя на уровне других флагманских и субфлагманских PCI-Express 4.0 накопителей.

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8 ГБ

Графический ускоритель в декабрьской сборке остается тем же самым, что и в ноябрьской – его стоимость практически не изменилась, и, вероятно, дальнейшего ее снижения ожидать в ближайшие несколько месяцев не стоит. Как я уже писал в предыдущей статье, NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti легко обходит топовую видеокарту предыдущего поколения, RTX 2080 Ti, и является одним из лучших вариантов для QuadHD и FullHD-гейминга на максимальных настройках. Если трассировка лучей вас не интересует, то можно играть в нативном разрешении, если же вы хотите использовать рейтрейсинг, то в требовательных проектах наподобие Cyberpunk 2077 стоит включать и технологию масштабирования DLSS в режиме Quality или Balance – так она не будет «мылить» картинку, но заметно прибавит FPS.

Блок питания: Be Quiet System Power 9 700 Вт

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На блоке питания в этот раз немного сэкономим – в прошлый раз я предлагал модель с сертификатом 80 Plus Gold, в этот же, ради топового SSD, обойдемся решением с не таким высоким КПД, соответствующим нормам 80 Plus Bronze. Be Quiet System Power 9 на 700 Вт – это надежный и относительно недорогой БП с честной мощностью, высокой стабильностью напряжений и тихим вентилятором. С процессором Core i5-12400F его возможностей вполне хватило бы и для видеокарты уровня NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti, благо, коннекторов 6+2-pin PCI-Express у устройства целых четыре. Есть у рассматриваемого блока питания и базовый набор необходимых защит, а вот возможности отстегнуть ненужные провода нет, поэтому для кабель-менеджмента рекомендую использовать стяжки.

Корпус: Zalman Z3 Plus Black

Старый конь, как известно, борозды не испортит, а старый корпус не испортит игровой конфигурации. Если, конечно, корпус этот качественный, и грамотно выбран – так, что все комплектующие свободно в нем размещаются и не страдают от перегрева. У Zalman Z3 Plus нет проблем ни со свободным местом и организацией пространства, ни с охлаждением: по-умолчанию в этом шасси установлены аж четыре 120-миллиметровых вентилятора, воздушного потока которых хватило бы и для гораздо более горячей сборки, чем наша. Также среди преимуществ данного кейса отмечу большое количество посадочных мест для 3.5-дюймовых жестких дисков. Если вам столько не надо – можете в качестве альтернативы рассмотреть покупку Zalman i3. Только сразу предупрежу – оба шасси не поддерживают установку габаритных суперкулеров, так что, если в дальнейшем планируете смену платформы с установкой условного Noctua NH-D15 или его преемника – рассмотрите другие модели.

Подводим итоги

Итак, все комплектующие выбраны, посмотрим на них в сборе:

Процессор

Intel Core i5-12400F OEM

Материнская плата

ASUS PRIME B660M-K D4

Система охлаждения

ID-COOLING SE-214-XT

Оперативная память

DDR4 Team Vulcan Z Red TLZRD416G3200HC16CDC01 3200 МГц 8 ГБ x2

SSD

WD BLACK SN850X 1 ТБ

Видеокарта

NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

Блок питания 

Be Quiet System Power 9 700 Вт

Корпус

Zalman Z3 Plus Black

К сожалению, ближе к Новому Году тренд на удешевление компьютерных комплектующих в российских магазинах остановился, а на некоторое железо даже повернул вспять – ритейлеры ждут повышенного спроса в конце месяца, на котором можно в разы перевыполнить обычную 30-дневную норму продаж. Тем не менее, существенного удорожания компонентов ПК пока тоже не наблюдается, поэтому сборка получилась не хуже, чем в прошлом месяце: блок питания с бронзовым сертификатом 80 Plus вместо золотого, если модель надежная и качественная – разница несущественная. За 100 тысяч рублей по-прежнему можно собрать производительный игровой ПК, подходящий для комфортного гейминга в разрешениях FullHD и QuadHD.

FAQ (Вопросы и ответы)

Немного не хватает бюджета. На чем сэкономить?

Без ущерба для игровой производительности – на SSD и блоке питания. Например, можно взять ADATA XPG SX8100 и Chieftec Task TPS-700S на 700 Вт или похожий по характеристикам БП из ассортимента Zalman. Моделей на 650 Вт также будет достаточно, причем с существенным запасом, если, конечно, это честные 650 Вт, а не «китайские»

А если наоборот, можно добавить, то во что вкладываться?

В видеокарту – RTX 3080 с 10 ГБ видеопамяти можно взять за 60-65 тысяч рублей. К тому же, скоро выходит RTX 4070 Ti, хотя она, вероятно, будет стоить ощутимо дороже.

Разве WD BLACK SN850X действительно лучше для игр, чем другие флагманские SSD? Это не пустой маркетинг?

Как минимум при запуске игр – действительно лучше, это подтверждается тестами от авторитетных ресурсов. Но в остальных сценариях использования это типичный флагманский или субфлагманский PCI-Express 4.0 с DRAM-буфером. Samsung 990 Pro и будущие PCI-Express 5.0 модели, вероятно, будут интереснее, но вряд ли поместятся в 100-тысячный бюджет.

Почему бы сразу не взять 32 ГБ видеопамяти двумя модулями?

В 32 ГБ в игровой сборке пока нет реальной необходимости. И пришлось бы экономить на других комплектующих. Впрочем, запас карман не тянет – можно взять, например, комплект из двух 16-гигабайтных модулей с частотой 3200 МГц и таймингами 16-20-20 или даже 16-18-18 на вторичном рынке. Но лучше вложиться в графический ускоритель.

Разумно ли сейчас покупать новый компьютер или лучше подождать?

Цены на комплектующие снижались около 5 месяцев, но сейчас это снижение остановилось. Перед Новым Годом ритейлеры вполне могут повысить их. Дополнительный фактор, сильно влияющий на стоимость компонентов ПК – это курс национальной валюты. С учетом геополитических и экономических рисков, железо может и подорожать, причем существенно, так что, если есть желание и возможность, полагаю, что новый ПК покупать стоит.

Заключение

На протяжении нескольких месяцев сборка за 100 тысяч рублей становилась все лучше и производительнее, но в этот раз она оказалась почти такой же, как и в ноябре. Посмотрим, что будет ближе к Новому Году – возможно, я выпущу специальный материал, посвященный тому, как действуют магазины в преддверии повышенного спроса. А что вы думаете по поводу предложенной сборки и по поводу дальнейшей динамики цен на компьютерные комплектующие на российском рынке? Пишите в комментариях!

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