Всем привет! С вами Zero. Мои предыдущие статьи о конфигурациях ПК в разных бюджетах оказались довольно популярными – особенно в ценовой категории до 100 тысяч рублей, но не только. В прошлой статье я рассказал, как собрать мощный игровой ПК за 200 тысяч, но даже он оказался в известной степени компромиссным – на некоторых компонентах приходилось экономить, хотя не хотелось бы. В этой статье я расскажу о еще более производительной геймерской конфигурации общей стоимостью 350 000 рублей – в ней я не буду ни на чем особенно экономить, хотя не буду и расходовать средства зря: чтобы поставить в сборку материнскую плату за 1000 долларов, 128 ГБ оперативной памяти и блок питания с сертификатом 80 Plus Platinum или Titanium на 1500 Вт, много ума не нужно. Выбирать железо я буду в московских магазинах Ситилинк и Регард. Итак, поехали!

Начну, как водится, с процессора, и это будет Intel Core i9-12900KF с 8 производительными и 8 энергоэффективными ядрами. Лучше бы, конечно, производитель предложил CPU с 12 полноценными ядрами и 24 потоками, но и текущая схема позволяет 12900KF оставаться одним из самых производительных в гейминге процессоров: E-ядра занимаются системными процессами и фоновыми задачами, а P-ядра – непосредственно игрой. Также наверняка оценят Alder Lake стримеры и профессионалы-фрилансеры или удаленщики, которым ПК нужен не только для игровых, но и для рабочих задач. Правда, в третьем квартале могут выйти Raptor Lake-S – на мой взгляд, если вы планируете собирать систему с нуля, лучше дождаться их, а заодно RTX 4080/4080 Ti. Конечно, ждать нового железа можно вечно, но тут тот случай, когда и новая платформа, и новые видеокарты выйдут в течение нескольких месяцев, поэтому подобное решение смотрится вполне рационально.

Альтернативные варианты: Intel Core i7-12700KF, если хотите сэкономить, Core i7-12700F если хотите сэкономить еще сильнее. Но, конечно, в таком бюджете лучше выбирать процессор с индексом K и фиксировать тактовую частоту производительных ядер на высокой отметке.

ASUS TUF GAMING Z690-PLUS D4 – отличная материнская плата, подходящая для создания действительно мощных игровых и рабочих конфигураций. Она обладает солидной подсистемой питания, защищенной от перегрева массивными радиаторами, а также предлагает своему владельцу широкую функциональность и богатый комплект разъемов. Четыре слота для модулей памяти – это само собой, важнее здесь количество M.2 разъемов для скоростных SSD, а также USB-портов. К дополнительным преимуществам модели я также отнесу продвинутые сетевую и звуковую карту – Intel I225-V на 2.5 Гбит/с и Realtek ALC S1200A соответственно. Впрочем, подчеркну, что важнее всего для нашей сборки возможность рассматриваемой материнки обеспечить ее работоспособность и комфортный температурный режим для всех компонентов. Для этого не нужна плата стоимостью 1000 или даже 500 долларов, поэтому предлагаю не переплачивать и взять Z690-PLUS D4.

Альтернативные варианты: ASRock Z690 Extreme, MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4 и другие Z690 материнские платы с хорошим питанием и охлаждением. Только не забывайте проверять, есть ли все необходимые разъемы, и какая подходит память – нужна DDR4.

Можно, конечно, даже в случае Intel Core i9-12900KF OEM обойтись воздушным суперкулером, условным Noctua NH-D15 новой ревизии (для совместимости с 1700 сокетом), но такой вариант вряд ли можно назвать оптимальным – хорошая система жидкостного охлаждения, даже готовая, необслуживаемая с 360-миллиметровым радиатором, а не кастомная, справится с отводом тепла от такого CPU лучше. Среди множества вариантов предлагаю выбрать ASUS ROG STRIX LC II 360 ARGB – эффективную СЖО на платформе Asetek, подходящую, в том числе, и для разгона обладающих горячим нравом старших чипов Alder Lake. И приятный бонус напоследок: ARGB-подсветкой ASUS Aura можно управлять при помощи совместимой материнской платы. А у нас плата совместимая.

Альтернативные варианты: кастомная СЖО, другие 360-мм СЖО на платформе Asetek, 240-мм СЖО Phanteks Glacier One 240 T30 или воздушный суперкулер уровня Noctua NH-D15 (новой ревизии, с нужными креплениями).

На мой взгляд, оптимальный выбор оперативной памяти для Alder Lake сейчас – 2 DDR4 модуля по 16 гигабайт с частотой 3600-4000 МГц и настроенными вручную минимально допустимыми для стабильной работы на такой частоте задержками. Почему именно 3600-4000 МГц? Потому что при удачном стечении обстоятельств, посредством ручной настройки BIOS материнской платы, контроллер памяти можно заставить работать в режиме Gear-1 с памятью с частотой 4000 МГц. Если же вам не повезет, придется ограничиться 3600-3733 МГц. Ставить частоту выше 4000 МГц смысла нет – переход к режиму Gear 2 приводит к такому штрафу к производительности, который не удастся «перебить» даже частотой в 4600 МГц.

Проще говоря, идеальный выбор – найти память, гарантированно способную завестись на 4000+ МГц, желательно еще и с низкими таймингами. Как это сделать? Можно идти или от чипов Samsung B-Die/Micron E-Die или от частоты, заявленной производителем. Я склоняюсь ко второму варианту, а потому предлагаю взять набор Kingston Fury Renegade Black 32 ГБ (2x16Gb KIT), способный работать на частоте 4600 МГц, вручную понизить ее до 4000 МГц, уменьшить тайминги, а также настроить контроллер памяти так, чтобы он работал в режиме Gear 1. Если система не будет функционировать стабильно – сбросьте настройки контроллера памяти, понизьте частоту модулей до 3600 МГц и снова попробуйте уменьшить показатели задержек.

ОБНОВЛЕНО: Пока я редактировал статью и готовил ее к выпуску, предлагаемую мной память уже разобрали. Что ж, это лишь доказывает востребованность подобных модулей. Но в продаже есть еще G.Skill Trident Z Royal (2x16Gb KIT) на 4600 МГц.

Альтернативные варианты: Любые наборы из двух небуферизованных, без ECC, модулей памяти DDR4 с частотой 4000 МГц и выше и таймингами CL19 или ниже. Или бюджетный выбор – планки Crucial Ballistix с индексом U4 на конце (чипы Micron E-Die) на 3000-3600 МГц с таймингами 16-18-18.

С твердотельным накопителем можно особо не заморачиваться и взять Samsung 980 Pro – топовый (в настоящий момент) предназначенный для потребительского рынка SSD от южнокорейской корпорации. Да, он довольно дорогой, но очень быстрый и невероятно надежный. Что же касается объема – варианты меньше 500 ГБ даже не стоит рассматривать, да и 500, если вы заядлый геймер, регулярно пробующий новые тайтлы, и играющий в несколько проектов одновременно, хватит очень ненадолго. Поэтому берите SSD или на терабайт, или на два терабайта. Один из вариантов – взять Samsung 980 Pro на терабайт для самых «тяжелых» игр и какой-нибудь SSD попроще для не таких новых и занимающих меньше места, например, выпущенных до 2014-2016 года. Но в рамках этой статьи я просто предложу приобрести двухтерабайтник – в будущем вы вполне можете переставить его и в новую сборку.

Альтернативные варианты: WD BLACK SN850 и другие топовые M.2 PCI-Express 4.0 SSD объемом от 1 терабайта.

Если вы собираете личную медиаколлекцию и предпочитаете хранить у себя на ПК фильмы, сериалы, видео, музыку, фотографии и иной контент, не требующий скоростных показателей SSD, то вам пригодится жесткий диск на несколько терабайт, а возможно, даже и не один. Рекомендую обратить внимание на линейки WD Purple и Red Plus объемом 4-8 ТБ – они используют традиционный, а не черепичный тип записи и рассчитаны на круглосуточное использование. Почему именно такой объем? Потому что в большинстве российских магазинов именно HDD на 4-8 ТБ выгоднее всего приобретать с учетом «стоимости за один гигабайт». Помимо этого, емкие жесткие диски, например, на 14-20 ТБ, практически всегда обладают гелиевым, а не воздушным наполнением, а насколько надежны гелиевые диски такого объема на временном отрезке более 5 лет – только предстоит выяснить.



Альтернативные варианты: Seagate SkyHawk/IronWolf на 3-8 ТБ (те, что без гелия и «черепицы»).

Ультимативными вариантами для игровых конфигураций в настоящий момент являются видеокарты RTX 3090 Ti и RTX 3090, но в их случае прибавка к стоимости по сравнению с RTX 3080 Ti слишком превышает прибавку к производительности в играх, поэтому в качестве «варианта по умолчанию» предлагаю использовать именно RTX 3080 Ti. Тем более, даже с ней вы сможете комфортно играть в любые проекты на максимальных настройках в разрешении QuadHD, и даже в 4K снижать параметры графики или включать технологию масштабирования DLSS придется только в самых тяжелых тайтлах уровня Cyberpunk 2077. Получится при желании включить и трассировку лучей, хотя она настолько снижает FPS, что при активации рейтрейсинга, опять же, лучше активировать и DLSS, если речь не идет об относительно нетребовательных играх или разрешениях.

Альтернативные варианты: RTX 3090 Ti или RTX 3090.

Киловаттного блока питания с огромным запасом хватит для нашей сборки даже в случае разгона процессора. И если в будущем заменить RTX 3080 Ti на еще не вышедшие будущие суперфлагманы, такого БП все равно должно хватить, поэтому, вы, скорее всего, сможете поставить его и в следующую вашу конфигурацию. Также среди плюсов Be Quiet Pure Power 11 FM на 1000 Вт можно отметить грамотные схемотехнику и охлаждение (вы удивитесь, сколько внутри этого БП радиаторов), тихую работу (до 85-90% нагрузки), высокую стабильность напряжений, полностью модульную конструкцию и сертификацию по стандарту 80 Plus Gold (вообще, конкретно эта модель могла бы получить и Platinum).

Альтернативные варианты: Например, Cooler Master MWE Gold 1050 FM V2 или 1050W Thermaltake Toughpower iRGB PLUS Platinum.

Горячие и производительные комплектующие желательно устанавливать в просторный и продуваемый корпус – к тому же, их так будет банально удобнее монтировать. Отличный вариант за свои деньги – Fractal Design Define XL R2 Black Pearl. Как и многие другие решения шведской компании, это настоящий шедевр корпусостроения – вместительный, продуваемый и отлично продуманный с инженерной точки зрения кейс, подходящий даже для самых мощных конфигураций. Со старта в него установлены три 140-миллиметровых вентилятора, для оптимальной же организации воздушных потоков желательно добавить еще один или два 140- или 120-миллиметровых, например, Noctua NF-F12. Стоят они по меркам нашей сборки недорого, а служить будут верой и правдой, причем очень долго.

Альтернативные варианты: Full Tower и продвинутые Midi Tower корпуса вроде Be Quiet Silent Base 601 или DeepCool MATREXX 70 ADD-RGB 3F Black.

Итоговая конфигурация

Подведем итоги – у нас получилась вот такая сборка общей стоимостью около 350 тысяч рублей:

Ее и близко нельзя назвать доступной, но, если вы вдруг нашли забытый несколько лет назад пароль от кошелька с биткоинами, выиграли крупный приз в лотерее, а возможно, просто являетесь сыном депутата или программистом-сеньором, то она будет вам вполне по карману. Вряд ли в ближайшие несколько лет вам придется задумываться о «тормозах» в каких-либо играх, если не пытаться запустить Cyberpunk 2077 в 4K разрешении с максимальными настройками рейтрейсинга и без DLSS.

FAQ (Ответы на вопросы)

Почему сборка на Intel, а не на AMD? У старших Ryzen 5000 больше производительных ядер!

У нас не рабочая, а игровая сборка, а в играх Alder Lake превосходят Zen 3. Просто посмотрите тесты, желательно, не от Васяна на Youtube, а от авторитетных ресурсов, работающих в сфере железа с начала двухтысячных. Приблизиться к старшим Alder Lake в гейминге может только новенький Ryzen 7 5800X3D, но он восьмиядерный, и при этом часто еще и ощутимо дороже.

Почему только 32 ГБ оперативной памяти?

Потому что больше не нужно для игр сейчас и не понадобится ближайшие лет 5. Два модуля по 16 ГБ – идеальный вариант для продвинутой игровой сборки, ведь четырехканальный режим остается прерогативой HEDT и серверного сегмента.

Почему оперативная память DDR4, а не DDR5?

DDR5 с частотой 6000 МГц и выше намного дороже, прирост производительности в играх же от нее если и есть, то на уровне статистической погрешности. Начальный период выхода на рынок – слишком низкие частоты, слишком высокие тайминги. И в новую сборку вы купленные сейчас DDR5 модули лет через 5 тоже не переставите – к тому времени в продаже будут гораздо более скоростные. Или вообще будет актуален уже стандарт DDR6. Сейчас же DDR4-4000 память с настроенными вручную таймингами во многих играх немного лучше, чем DDR5-6000. И при этом дешевле.

Зачем жесткий диск и почему именно этот?

Жесткий диск – для хранения информации, не требующей быстрого доступа. К ней относится, например, медиаконтент: видео, музыка, изображения, документы. Ну и для бэкапов важной информации с SSD, только не забудьте сделать еще одну резервную копию в облаке. Именно этот – потому что он рассчитан на круглосуточную работу, а также потому что он без гелиевого наполнения и обладает традиционным, а не черепичным типом записи. Надежность HDD с гелием на длительных временных отрезках пока не подтверждена (на коротких, до 5 лет, они показали себя хорошо), а «черепица» при определенных сценариях использования приводит к очень медленной работе диска при записи и может «выбивать» его из RAID массива.

Что в будущем стоит проапгрейдить?

Если будет не хватать свободного места на твердотельном накопителе или на жестком диске – докупите еще. Также через одно или два поколения можно сменить видеокарту на новый флагман или суперфлагман. После этого еще через несколько лет уже стоит менять всю платформу, причем корпус, блок питания, SSD, жесткий диск, и, возможно, корпусные вентиляторы, почти наверняка можно будет перенести в новую сборку.

Для апгрейда рекомендую скоростные и сверхнадежные M.2 PCI-Express SSD Samsung c DRAM-буфером (например, Samsung 970 Evo Plus) и жесткие диски WD Purple и WD Red Plus на 3-8 ТБ. Только именно Red Plus, а не Red (в Red бывает черепичная запись). Информация актуальна на момент публикации статьи – лето 2022 года, в дальнейшем могут появиться более выгодные по соотношению стоимости и характеристик SSD и HDD.

Если я захочу заменить/докупить корпусные вентиляторы, какие ставить?

Noctua NF-F12 или другие той же фирмы. Они эффективные, тихие, и настолько долговечные, что без проблем перекочуют и в следующую сборку. Только не берите Industrial-версии – они НЕ тихие.

Стоит ли разгонять процессор и память?

Да. Если не хотите заморачиваться – зафиксируйте частоту производительных ядер на 4.8-5 ГГц с минимальным увеличением напряжения (или обратитесь на форум Overclockers.ru, там подскажут детали), а для памяти выберите частоту 3600-4000 МГц и минимально допустимые тайминги. А еще убедитесь, что контроллер памяти работает в режиме Gear 1.

Заключение

В этой статье я рассказал о сбалансированной и весьма производительной игровой конфигурации общей стоимостью 350 000 рублей. Понятно, что для многих геймеров такой ценовой сегмент остается недосягаемым, тем не менее, найти полезную информацию в материале может и читатель, не планирующий собирать столь дорогой ПК. Хотите покритиковать рассмотренную мной сборку или предложить внести какие-то изменения? Пишите в комментариях!

