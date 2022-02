Учитывая долгий перерыв, онлайн лиги может быть рекордным

реклама

Сегодня, 4 февраля 2022 года в 22:00 MSK, состоится запуск дополнения Path of Exile 3.17 "Осада Атласа" и лиги испытаний "Возмездие" на ПК, релиз на консолях запланирован на 10 февраля 02:00 MSK. Дополнение обещает быть весьма масштабным. Так, разработчики полностью переделали механику выбора бонусов для регионов Атласа, теперь вместо нее предлагается одно громадное древо умений с более, чем 600 нодами.



Учитывая большой перерыв с выхода предыдущей лиги, "Возмездие" вполне может установить новый рекорд Path of Exile по одновременному онлайну. Основная механика лиги напоминает "Метаморф" - игрокам предстоит сражаться на картах с редкими боссами, самостоятельно выбирая, как именно их усиливать, при этом, чем опаснее босс, тем ценнее награды. Не обошлось и без изменений баланса - разработчики решили, что пришло время для усиления кастующих вручную заклинателей и лучников. Ценители же хардкорного эндгейм-контента будут рады увидеть четырех новых боссов: Пламенного экзарха и Пожирателя миров, и их прислужников Черное солнце и Неутолимый голод.

Подробную информации об обновлении и лиге испытаний можно получить на официальном сайте Path of Exile. На форуме игры и в ее разделе Reddit царит атмосфера радостного предвкушения: фанаты PoE успели соскучиться по любимой игре, ведь предыдущая лига, "Нашествие", вышла 22 октября 2021 года. При этом отдельные шутники из русскоязычного комьюнити распространяют фейковые скриншоты, на которых сообщается о якобы переносе выхода лиги как минимум на неделю.