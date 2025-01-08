Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
[Zero]
В 2025 году эксперты ожидают увеличения числа случаев дипфейк-мошенничества с использованием ИИ
Злоумышленники могут использовать сгенерированный ИИ голос начальника, друга или родственника.

Как сообщает издание «Известия», в 2024 году было зафиксировано несколько десятков тысяч случаев попыток мошеннических атак на российских граждан с использованием дипфейк-технологий. По прогнозам компании VisionLabs, в 2025 году таких попыток может быть кратно больше, поскольку возможности ИИ и нейросетей быстро совершенствуются. Одна из наиболее опасных и непредсказуемых угроз – это дипфейк-звонки в реальном времени с подменой голоса на голос начальника, родственника или друга жертвы.

Директор компании Ideco Дмитрий Хомутов в разговоре с журналистами подчеркнул, что использование дипфейк-аудио и даже дипфейк-видео в рамках схемы «фальшивый руководитель» активно применяется как российскими, так и зарубежными кибермошенниками. Эксперт же VisionLabs Татьяна Дешкина уточнила, что за последние два-три года значительно понизился порог входа — сейчас использовать ИИ для создания дипфейков может даже далекий от IT-отрасли человек. Неидеальное качество аудио или видео при этом может списываться жертвой на проблемы интернет- или мобильного соединения.

Наиболее уязвимыми категориями, подверженными влиянию дипфейк-звонков, эксперты считают граждан пенсионного и предпенсионного возраста, детей, людей с тревожно-мнительным типом личности, а также не обученных основам кибербезопасности сотрудников компаний. В случае получения аудио- или видеосообщений, а также подозрительных звонков от руководителей или близких людей специалисты рекомендуют не поддаваться эмоциям и самостоятельно перезванивать человеку для выяснения и уточнения обстоятельств.

#искусственный интеллект #нейросети #информационная безопасность #кибербезопасность #мошенники #дипфейк #злоумышленники
Источник: iz.ru
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВВС США продолжают испытания маломасштабного демонстратора BWB: первый полет ожидается в 2027 году
2
Современные хакеры легко взламывают 8-символьные пароли, не не могут справиться с 16-значными
6
GeForce RTX 5070 по производительности в играх равна GeForce RTX 4090
22
Минобороны показало уничтожение МиГ-29 и удар по аэродрому ВСУ
1
При большей диагонали экрана Samsung Galaxy S25 Ultra окажется компактнее Galaxy S24 Ultra
+
NVIDIA представила игровые видеокарты GeForce RTX 50 — от $549 за RTX 5070 до $1999 за RTX 5090
8
NI: Обновлённый Ту-160 с улучшенными характеристиками представляет собой серьёзную угрозу для США
3
Samsung представила линейку QLED-телевизоров с разрешением 8K и частотой 120 Гц
+
В Курской области российские десантники эвакуировали в тыл трофейную БМП ВСУ
+
Китайская сеть CENI обеспечивает молниеносную скорость и нулевую потерю данных
1
UGREEN выпустила новое зарядное устройство, к которому можно подключить до 5 ноутбуков одновременно
+
В Китае ввели в постоянную эксплуатацию крупнейшую в мире ГАЭС
1
Samsung показала раздвижные экраны OLED для телефонов, планшетов и ноутбуков
+
Фанаты вспомнили промахи Шрейера после его прогноза о переносе GTA VI
+
AMD представила FSR 4 на основе ИИ для видеокарт серии Radeon RX 9070
2
Google представила обновленную операционную систему для телевизоров, с AI-функцией News Brief
1
В Китае создали сверхточные атомные часы, способные помочь обнаружить малозаметный истребитель
1
Новые смарт-часы Amazfit Active 2 приносят яркий дисплей и улучшенные сенсоры за менее чем $100
+
Hisense представляет первый микросветодиодный телевизор для потребителей
1
Китай представляет новый пулемет, который выпускает 450 000 патронов в минуту
3

Популярные статьи

Сборка ретро-ПК - часть 5: в поисках оптимальной конфигурации для API Glide
37
Справочник по существующим видам Xbox one X Limited Edition
+
Что стоит сделать и о чем задуматься геймеру в начале года
12

Сейчас обсуждают

El Grechko
07:38
Так хуанг расстарался. Теперь будет dlss material, т.е. нейросеточная компрессия текстур. Ну и пообещал ещё на чём-то сэкономить процентов 10.
AMD анонсировала новые 3D V-Cache процессоры для настольных ПК и семейство Fire Range для ноутбуков
El Grechko
07:36
Не 4x4, а 2x2x4. Внутри кадра dlss performance, а дальше +3 кадра на основе этого.
AMD анонсировала новые 3D V-Cache процессоры для настольных ПК и семейство Fire Range для ноутбуков
El Grechko
07:32
В принципе куртка прав: производительности в FHD более чем достаточно, а нативный рендеринг в hidpi вменяемому человеку не нужен, ибо единственный смысл этого самого hidpi в том, что пиксели сделаны м...
Игровая производительность RTX 5090 на 30-40% выше предшественника без учёта технологии DLSS 4
zoxa
07:22
на подтанцовке у Кисилева наверное платят больше
Маск посмотрел и прокомментировал рукопашную схватку штурмовика из Якутии с военным ВСУ
El Grechko
07:20
Если реальные игры будут с генерацией, то зачем тестить без неё?
Игровая производительность RTX 5090 на 30-40% выше предшественника без учёта технологии DLSS 4
LovePc
07:19
Наивный верит что ему кто то на 4080-4090 скидку сделает)))
AMD анонсировала новые 3D V-Cache процессоры для настольных ПК и семейство Fire Range для ноутбуков
Дмитрий С
07:18
Когда-то этот сайтег был про компухтеры. Я там был, миллион лет назад
Маск посмотрел и прокомментировал рукопашную схватку штурмовика из Якутии с военным ВСУ
AndreySE-VL
07:16
Или так ))
Что стоит сделать и о чем задуматься геймеру в начале года
NuclearMissionJam
07:14
Согласен, но лучше всего получать достижения именно на эвентах. Потому что второй раз в году их не дают, а время ограничено. В том же Serious Sam 3: BFE далеко не каждый за день сможет получить ачивки...
Что стоит сделать и о чем задуматься геймеру в начале года
Дмитрий С
07:14
Россия и каменный век навсегда!
Маск посмотрел и прокомментировал рукопашную схватку штурмовика из Якутии с военным ВСУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем