Он позволит энтузиастам создавать как моды для оригинальной игры, так и собственные квесты.

Как сообщают тематические СМИ и ресурсы, посвященные видеоиграм, редактор для культовой Action/RPG The Witcher 3: Wild Hunt станет доступен уже 21 мая 2024 года. Проект студии CD Project RED, основанный на саге польского писателя Анджея Сапковского завоевал множество наград и был признан в 2015 году «Игрой года», а в 2022 году был переиздан с обновленной графикой, поддерживающей трассировку лучей, и исправленной русской озвучкой.

Редактор The Witcher 3 REDkit позволит как создавать моды для оригинальной истории, так и разрабатывать совершенно новые квесты. Согласно заявлениям разработчиков, он создан на основе набора инструментов, применяемого при работе над игрой. Установить редактор можно будет без какой-либо дополнительной платы, для этого достаточно быть обладателем The Witcher 3: Wild Hunt в Steam, Epic Games или GOG. По мнению ряда игровых журналистов, редактор, как и сериал «Ведьмак» от Netflix, вдохнет в игру новую жизнь. Подобные примеры широко известны — например, можно вспомнить The Elder Scrolls V: Skyrim. Частично своей популярностью игра обязана именно пользовательским модам и широким возможностям для их создания.