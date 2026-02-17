При этом компании не смогут снизить стоимость своей продукции из-за высоких цен на DRAM и NAND

Ситуация на рынке памяти давно перестала быть проблемой только для производителей — теперь она бьёт по карману каждого, кто собирается купить смартфон, ноутбук, ПК или приставку. Спрос на чипы со стороны ИИ-индустрии оказался настолько высоким, что производители вроде Samsung и Micron просто не успевают закрывать потребности всех заказчиков. И судя по всему, легче в ближайшее время не станет.

Источник изображения: Samsung

Может быть интересно

Как пишет Bloomberg, дефицит микросхем памяти уже сказывается на прибыли крупных компаний, срывает их планы и ведёт к росту цен на всё подряд — от дата-центров до автомобилей. И это только начало.

Для бизнеса, который напрямую зависит от DRAM, выбор теперь небогатый: либо поднимать цены вслед за контрактными, либо сокращать поставки. Второй вариант плох тем, что сразу ударит по акциям, так что производители предпочитают агрессивно повышать стоимость готовой продукции.

Как сообщалось ранее, Sony уже рассматривает перенос следующего поколения игровых консолей на 2029 год. Но проблемы не обходят стороной и мобильный сектор. Apple, по слухам, вынуждена буквально биться за производственные мощности DRAM, а Samsung сталкивается с отказами от собственного же подразделения памяти. В ПК-индустрии картина ещё хуже: запуски новых видеокарт переносятся, обсуждения будущих релизов стихают, а интерес к сборке игровых систем потихоньку угасает на фоне космических цен на комплектующие.

Пока крупные игроки продолжают наращивать вложения в ИИ, а корпоративный спрос на память остаётся стабильно высоким, можно смело прогнозировать, что дефицит затянется на несколько кварталов. И каждый месяц потребительский рынок будет чувствовать это на кошельке. Главный риск во всей этой истории в том, что покупательская активность начнёт падать настолько, что долгосрочные последствия почувствуют уже сами производители. Но пока они заняты перекладыванием издержек на потребителей.