Компания не афишировала новую опцию, но всё же упростила переход на смартфоны сторонних производителей.

В версии iOS 26.3 Apple добавила новый инструмент — «Перенос на Android». Теперь, чтобы перейти с iPhone на смартфон с «зелёным роботом», не нужно скачивать сторонние приложения.

Источник изображения: CNET

Новая опция располагается по пути «Настройки» — «Основные» — «Перенос или сброс iPhone», где появился пункт «Перенос на Android». Запускается всё просто: нужно лишь положить iPhone рядом с Android-устройством, отсканировать QR-код на его экране и подтвердить передачу. Система сама предложит выбрать, что именно переносить.

В списке переносимых файлов и документов: фотографии и видео, включая Live Photos, сообщения, заметки, установленные приложения, пароли, номер телефона и другие учётные записи. Передача идёт напрямую между устройствами во время первоначальной настройки Android-смартфона. Это быстрее и удобнее, чем старый метод с отдельными программами вроде Switch to Android от Google.

Естественно, без ограничений не обошлось. Инструмент не умеет переносить данные из приложения «Здоровье», подключённые Bluetooth-устройства и защищённые элементы вроде заблокированных заметок. Тут всё упирается в безопасность и архитектурные различия платформ.

Интереснее всего выглядят не технические детали, а сам факт. Apple, которая всегда славилась закрытостью экосистемы, добровольно упрощает уход с неё. Раньше переезд на Android был испытанием, так как нужно было искать приложения, разбираться с настройками, что-то неизбежно терялось, а теперь это делается в пару касаний.

У Android есть встроенный инструмент для переноса данных на iPhone. Теперь и Apple подтянулась. Экосистемы потихоньку перестают быть неприступными крепостями и начинают признавать право пользователя на смену платформы без потери данных. Стоит отметить, что в официальных примечаниях к релизу об этой функции ни слова.