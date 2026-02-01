Эксперты оценили, насколько продвинулись технологии за минувшие восемь лет.

Аналитики Digital Foundry провели масштабное сравнение четырёх поколений видеокарт Nvidia GeForce RTX XX70-й серии — от RTX 2070 2018 года до новейшей RTX 5070. Это популярный сегмент с относительно стабильной ценой в районе 500-600 долларов, и многие геймеры обновляются именно в его рамках. Тесты показали, что сегодня важен не только прирост «сырой» производительности, но и умение карты использовать современные технологии вроде трассировки путей и генерации кадров.

ComputerBase

Может быть интересно

В традиционных бенчмарках прогресс очевиден. В Cyberpunk 2077 в нативном 4K с максимальными настройками RTX 5070 оказалась более чем в 3 раза быстрее RTX 2070 и на 68% мощнее RTX 3070. Однако, ключевой сдвиг произошёл в возможностях. Игры вроде Assassin's Creed Shadows, Doom: The Dark Ages или Cyberpunk 2077 с включённой трассировкой путей просто недоступны для карт старых архитектур Turing и Ampere. Даже мощная RTX 3070 в таких сценах выдаёт лишь 10-15 кадров в секунду, в то время как RTX 5070 справляется с нагрузкой, показывая 50-70 FPS.

Ещё больше разрыв увеличивают технологии машинного обучения. Если раньше карты 70-й серии ассоциировались с комфортной игрой в 1440p на 60 Гц, то теперь они нацелены на мониторы с высокой частотой обновления. В том же Cyberpunk 2077 с трассировкой путей RTX 5070 с технологией 4x Multi-Frame Generation выдаёт в среднем 160 FPS. Для сравнения, RTX 4070 с обычной генерацией кадров показывает около 77 FPS. Важно, что такой огромный прирост FPS почти не влияет на задержку, которая у 5070 с MFG остаётся на уровне 4070 с обычным FG. &lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;

Отдельное внимание эксперты уделили технологии Nvidia Reflex, которая снижает системную задержку. Тесты показали, что её важность недооценена. Например, в Cyberpunk 2077 с выключенным Reflex задержка составляет около 82 мс, а с включённым — падает до 39 мс. Это значит, что игра на RTX 5070 с генерацией кадров будет отзывчивее, чем на той же карте без генерации кадров, но с отключённым Reflex. Технология не отнимает производительность, но кардинально меняет ощущения от игры, особенно в динамичных шутерах.

Для владельцев RTX 2070 или RTX 3070 переход на RTX 5070 — это кардинальный апгрейд, открывающий доступ к патч-трассировке, высокой частоте кадров в 1440p и новым технологиям ИИ. Разрыв между RTX 4070 и RTX 5070 в «сырых» кадрах меньше, что отражает общую тенденцию усложнения технологического прогресса. Однако, именно в возможностях, которые дают машинное обучение и новые методы рендеринга, заключается главное преимущество новейших карт. Будущее, по мнению аналитиков, за динамической генерацией кадров, где пользователь просто выставит желаемый FPS, а ИИ-алгоритмы сделают всё остальное.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424