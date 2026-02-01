Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
В Digital Foundry сравнили графические процессоры Nvidia GeForce RTX XX70-й серий
Эксперты оценили, насколько продвинулись технологии за минувшие восемь лет.

Аналитики Digital Foundry провели масштабное сравнение четырёх поколений видеокарт Nvidia GeForce RTX XX70-й серии — от RTX 2070 2018 года до новейшей RTX 5070. Это популярный сегмент с относительно стабильной ценой в районе 500-600 долларов, и многие геймеры обновляются именно в его рамках. Тесты показали, что сегодня важен не только прирост «сырой» производительности, но и умение карты использовать современные технологии вроде трассировки путей и генерации кадров.

ComputerBase

Может быть интересно

В традиционных бенчмарках прогресс очевиден. В Cyberpunk 2077 в нативном 4K с максимальными настройками RTX 5070 оказалась более чем в 3 раза быстрее RTX 2070 и на 68% мощнее RTX 3070. Однако, ключевой сдвиг произошёл в возможностях. Игры вроде Assassin's Creed Shadows, Doom: The Dark Ages или Cyberpunk 2077 с включённой трассировкой путей просто недоступны для карт старых архитектур Turing и Ampere. Даже мощная RTX 3070 в таких сценах выдаёт лишь 10-15 кадров в секунду, в то время как RTX 5070 справляется с нагрузкой, показывая 50-70 FPS.

Ещё больше разрыв увеличивают технологии машинного обучения. Если раньше карты 70-й серии ассоциировались с комфортной игрой в 1440p на 60 Гц, то теперь они нацелены на мониторы с высокой частотой обновления. В том же Cyberpunk 2077 с трассировкой путей RTX 5070 с технологией 4x Multi-Frame Generation выдаёт в среднем 160 FPS. Для сравнения, RTX 4070 с обычной генерацией кадров показывает около 77 FPS. Важно, что такой огромный прирост FPS почти не влияет на задержку, которая у 5070 с MFG остаётся на уровне 4070 с обычным FG.

Отдельное внимание эксперты уделили технологии Nvidia Reflex, которая снижает системную задержку. Тесты показали, что её важность недооценена. Например, в Cyberpunk 2077 с выключенным Reflex задержка составляет около 82 мс, а с включённым — падает до 39 мс. Это значит, что игра на RTX 5070 с генерацией кадров будет отзывчивее, чем на той же карте без генерации кадров, но с отключённым Reflex. Технология не отнимает производительность, но кардинально меняет ощущения от игры, особенно в динамичных шутерах.

Для владельцев RTX 2070 или RTX 3070 переход на RTX 5070 — это кардинальный апгрейд, открывающий доступ к патч-трассировке, высокой частоте кадров в 1440p и новым технологиям ИИ. Разрыв между RTX 4070 и RTX 5070 в «сырых» кадрах меньше, что отражает общую тенденцию усложнения технологического прогресса. Однако, именно в возможностях, которые дают машинное обучение и новые методы рендеринга, заключается главное преимущество новейших карт. Будущее, по мнению аналитиков, за динамической генерацией кадров, где пользователь просто выставит желаемый FPS, а ИИ-алгоритмы сделают всё остальное.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424

#nvidia #видеокарты #технологии #geforce #dlss
Источник: youtube.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Popular Mechanics: В ДНК 7000-летних мумий из Сахары открыли ранее неизвестную генетическую линию
+
Марсоход Curiosity сделал редкий ночной снимок поверхности Марса при искусственном освещении
+
Энтузиаст показал масштабированную со 136x76 точек до 4K при помощи DLSS 4.5 игру RDR 2
2
Возгорание 16-контактного разъёма питания RTX 4090 зафиксировали на видео
+
РИА Новости: Генсек ООН Антониу Гутерреш предупредил о риске финансового коллапса организации
2
TweakTown: Команда Diablo 2 представила новую игру Darkhaven с элементами Path of Exile и Diablo 4
+
Вышла новая лимитированная серия зарядного устройства Cuktech 10 GaN Charger Ultra
+
MWM: Иран получил первые российские вертолёты Ми-28Н
+
Nvidia сформировала специальный план поставок видеокарт GeForce RTX 50 на первый квартал 2026 года
1
Контроллер DualSense без физических кнопок для PS6 описан в патенте Sony
+
ASUS выпускает для материнских плат AMD AM5 бета BIOS с AGESA pre-1.3.0.0 и опцией Bank Refresh Mode
+
Электробус КАМАЗ-6282 начал курсировать между Зеленоградом и станцией московского метро «Ховрино»
7
Ряд пользователей жалуется на ошибки после установки патча KB5074105 для Windows 11
1
Galaxy S26 Ultra с 6,9-дюймовым дисплеем появился на свежих рендерах в двух цветовых версиях
+
Найдена планета HD 137010 b размером с Землю в 146 световых годах от нас
+
Новый 12-ядерный кристалл с ядрами AMD Zen 6 может увеличиться относительно 8-ядерного только на 7%
9
«Ведомости»: Бонусные баллы продавцов на маркетплейсах начали облагать налогом
6
Энтузиаст протестировал Nvidia Quadro P2200 в паре с Core i5-12400F и 32 ГБ ОЗУ DDR4 в ряде игр
1
Стоимость SSD WD Black в Японии преодолела отметку $2900 за модель объёмом 8 ТБ
+
Gigabyte выпустила материнскую плату X870E AORUS XTREME X3D AI TOP по цене 1099 долларов
+

Популярные статьи

Субъективное мнение про «Возвращение в Сайлент Хилл» — очередная провальная экранизация игры
+
Обзор и разборка двадцатилетнего ультразвукового устройства для стирки VOLCANO
9
Обзор игры Blue Estate – как западный игрожур ругал рельсовые шутеры (18+)
+
Подборка фантастических фильмов категории В из видеосалонов 80-х
+

Сейчас обсуждают

Midnight Sun
01:08
Извините, но 6282 был представлен в 2016 и поступил на тестовую обкатку, а на линии вышел в 2017. Как-то по датам не стыкуется.
Электробус КАМАЗ-6282 начал курсировать между Зеленоградом и станцией московского метро «Ховрино»
tHE-CROWD
00:43
Первый час. UNET списал за свои хотелки. Скорость не выросла, а упала. P.S. Скорость упала на A1, на Life, на МТС, практически до нуля. Я такого на велкоме никогда не видел. На UNET пока держится. Вр...
О реальных последствиях изменений в законодательстве РБ для пользователей мобильного интернета
32Влад32
00:23
Бред. Может еще с 4-х точек масштабирует?
Энтузиаст показал масштабированную со 136x76 точек до 4K при помощи DLSS 4.5 игру RDR 2
32Влад32
00:21
ООН превратилась в обычную трибуну для желающих выступить. Реально уже ничего не решает. Тем более с таким бесхребетным генеральным секретарем.
РИА Новости: Генсек ООН Антониу Гутерреш предупредил о риске финансового коллапса организации
wooopggabg
23:49
> В период с 2015 по 2025 год Королевские ВВС Саудовской Аравии перехватили более 150 баллистических ракет и беспилотников, в основном из Йемена и от хуситов, что делает их комплекс Patriot одной из с...
США одобрили поставку более 700 ракет PAC-3 MSE для ПВО в Саудовскую Аравию
Stanislav_i
23:45
Ну раз говорят, что на ТВ 4К / 8К не заметна разница, получается на 4К и смотреть. И разрешение камеры уменьшить до 4К.
LG Display отказалась от производства 8K-экранов для телевизоров
swr5
23:34
На чем же мне смотреть видео с моей 8K видеокамеры?
LG Display отказалась от производства 8K-экранов для телевизоров
Djereli
23:31
Есль такая фигня когда товар до проверки уходит до другого покупателя
Пользователь получил вместо RTX 3080 Ti пластилин и до сих пор не смог вернуть свои деньги
tHE-CROWD
23:02
Легко. Для начала это общая база 200 серии, тогда еще топливной, что произошло более 20 лет назад. Кстати они поставлялись в отдельные регионы РФ в весьма значительных количествах, правда, иногда, с ...
Электробус КАМАЗ-6282 начал курсировать между Зеленоградом и станцией московского метро «Ховрино»
lighteon
22:53
Очень интересно, продолжайте. Я вас слушаю)
Апгрейд офисной связки до околоигровой
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter