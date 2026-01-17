Все три процессора в очередной раз работали на материнских платах от ASUS.

В сети наблюдается новая тенденция: сразу три процессора AMD Ryzen 7 9800X3D вышли из строя за 24 часа, и во всех случаях использовались материнские платы ASUS.

AMD Ryzen 7 9800X3DИнциденты, подробно описанные пользователями на Reddit, демонстрируют множество схожих факторов, затрагивающих как флагманские модели плат на чипсете X870E, так и более доступную плату на B850.

В первой истории пользователь TransitionEffective9 столкнулся с полным отказом системы. Компьютер внезапно перестал включаться без каких-либо признаков жизни. Владелец действовал методично: заменил блок питания на заведомо исправный и собрал минимальную конфигурацию, но это не помогло. Только сняв систему охлаждения, он обнаружил чёткие локальные потемнения и следы термовоздействия на поверхности процессора.

Ключевой момент — сам сокет на материнской плате ROG Crosshair X870E Hero не имел видимых повреждений. Контрольный тест с рабочим процессором Ryzen 7 7800X3D окончательно подтвердил катастрофу: не запустилась и материнская плата. Поломка вывела из строя оба дорогих компонента и не была вызвана внешними факторами.

AMD Ryzen 7 9800X3D

Во второй истории у пользователя LexiSQ потерял процессор в момент плановой перезагрузки через меню Windows. До этого система стабильно работала почти шесть месяцев без разгона. После перезагрузки компьютер больше не включился. Критическим симптомом стал код «00» на дисплее POST платы ROG Strix X870E-E Gaming, который у ASUS означает неисправность процессора.

Хотя пользователь допускает, что полгода назад мог случайно погнуть контакт в сокете, этот факт не мешал абсолютно стабильной работе всё это время, что ставит данную версию под сомнение. Процессор вышел из строя мгновенно и «на ровном месте» во время стандартной операции.

Сокет материнской платыВ третьем инциденте владелец платы ASUS TUF B850M-Plus WiFi JGDraco сообщил, что система исправно работала около двух месяцев в штатном режиме. В один из дней компьютер просто перестал загружаться, показывая отсутствие реакции на кнопку питания. После самостоятельных безуспешных попыток сброса настроек и проверки памяти диагностика в сервисе дала однозначный результат: неисправен процессор Ryzen 7 9800X3D.

Этот случай опровергает гипотезу, что проблема затрагивает только топовые материнские платы, и показывает, что даже более простая плата на чипсете B850 может привести к катастрофе после периода нормальной эксплуатации.

Ранее печальным лидером по количеству подобных инцидентов считалась ASRock, но текущая динамика показывает, что ASUS может быстро её догнать. Сообщество ждёт официальных комментариев от AMD и ASUS, однако пока их нет.

