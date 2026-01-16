По словам представителей компании, речь шла не о полном прекращении производства RTX 5070 Ti, а о сокращении поставок

Эксперты Hardware Unboxed оказались в центре странной истории с видеокартами GeForce RTX 5070 Ti. После публикации видео о возможном прекращении производства этой модели, команда получила целую серию взаимоисключающих заявлений от ASUS, окончательно запутав ситуацию.

ASUS GeForce RTX 5070 Ti ROG StrixВсё началось, когда энтузиаст обратился к ASUS с запросом на образцы RTX 5070 Ti для тестов. Представитель компании из отдела по связям с общественностью сообщил, что не может предоставить карты из-за «ограничений в поставках». Он прямо заявил, что модели ASUS на этом чипе, например Prime и TUF Gaming, переведены в статус «сняты с производства» ЕОL. Для проверки этой информации журналисты связались с розничными сетями, которые подтвердили: закупить партии RTX 5070 Ti у партнёров Nvidia сейчас невозможно.

На основе этих данных был выпущен видеоролик, где говорилось о «конце жизненного цикла» продукта из-за катастрофически низких поставок чипов от Nvidia. Вскоре после этого ASUS прислала «уточнение»: внутреннее сообщение касалось лишь «оптимизации некоторых моделей» из-за нехватки графических процессоров. При этом компания повторила позицию Nvidia о том, что все модели GeForce продолжают отгружаться.

Однако, как пояснили в Hardware Unboxed, есть разница между официальным статусом моделей у Nvidia и реальным положением дел у партнёров-производителей. Если поставки чипов настолько мизерны, что ASUS и другие бренды не могут выпускать видеокарты, то фактически продукт мёртв для рынка. По мнению аналитиков, причина заключается в глобальном дефиците памяти GDDR7. Естественно, в таких условиях Nvidia направляет доступные чипы памяти в более дорогие и прибыльные модели по типу GeForce RTX 5080. Поставки моделей RTX 5070 Ti и RTX 5060 Ti с 16 ГБ при этом урезаются.

Казалось бы, на этом точка. Но спустя час ASUS прислала третье заявление, полностью отменяющее первое. В нём компания извиняется за «неполную информацию», предоставленную ранее её же представителем, и утверждает, что модели RTX 5070 Ti и RTX 5060 Ti 16 ГБ не сняты с производства и не имеют статуса EOL. Ограниченная доступность объясняется временными проблемами с поставками памяти, и ASUS работает над стабилизацией ситуации. В результате Hardware Unboxed оказались в тупике, получив три разных версии от одного источника.

«На данном этапе истина проявится в наличии товара на полках. Мы по-прежнему считаем, что RTX 5070 Ti настолько сильно ограничена в поставках, что фактически нежизнеспособна. Но что на самом деле происходит, станет ясно в течение следующих месяцев», — заявляют эксперты.

Пока единственный способ проверить, какое из заявлений ASUS соответствует действительности, — немедленно запросить у них образцы RTX 5070 Ti для обзора. На этот запрос ответа пока не поступило.

