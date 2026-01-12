Устройство получит процессор XRING 02, собственную операционную систему и встроенный генеративный искусственный интеллект своей разработки

Согласно утечке от авторитетного инсайдера Ice Universe, Xiaomi планирует уже в конце 2026 года представить смартфон на собственной платформе. В основе устройства будут лежать три ключевых элемента, разработанных внутри Xiaomi: новый чипсет XRING 02, оригинальная операционная система и встроенный генеративный искусственный интеллект. Успех этого проекта сделает Xiaomi вторым после Huawei китайским брендом, который добился подобной технологической автономии.

Xiaomi XRING

Однако, несмотря на доступность передового 2-нм техпроцесса TSMC, Xiaomi, вероятно, остановится на 3-нм производстве. Причины заключаются как в астрономической стоимости новых пластин, около 30 000 долларов за штуку, так и в потенциальных ограничениях. США уже ввели санкции на поставки в Китай передового программного обеспечения для проектирования чипов, необходимого для разработки решений тоньше 3 нм. Кроме того, архитектура XRING 02, по мнению экспертов, всё ещё будет полагаться на ядра ARM, а производство останется за TSMC.

Не всё однозначно и с остальными компонентами. Эксперты полагают, что «собственная ОС» окажется глубоко переработанной версией Android с открытым кодом, а локальный ИИ будет построен на базе сторонней языковой модели, например, DeepSeek. Чипсет XRING 02 также рассматривается для использования в планшетах и, что особенно важно, в интеллектуальных автомобильных системах. Это стратегический шаг для создания единой экосистемы.

Генеральный директор Лэй Цзюнь заявил, что разработка XRING 01 стала частью десятилетних исследований с бюджетом около 14,5 млрд долларов. Такие инвестиции должны позволить компании навязать конкуренцию таким гигантам, как MediaTek и Qualcomm.