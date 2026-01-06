Также ранее проект установил новый рекорд по ежедневной активности — 3,2 миллиона игроков

Игра ARC Raiders от Embark Studios, запущенная в октябре 2025 года, продолжает демонстрировать феноменальную популярность. Согласно отчёту компании Alinea Analytics, продажи шутера уже превысили 12 миллионов копий. Эксперт Рис Эллиот сообщил, что этот рубеж был преодолён за прошедшие выходные.

ARC Raiders

Но успех игры измеряется не только продажами. 4 января 2026 года ARC Raiders установила очередной рекорд по ежедневной активности: более 3,2 миллиона игроков одновременно подключились к проекту. С момента релиза количество одновременных игроков в Steam не опускалось ниже 250 тысяч, а на пике в день запуска превысило 200 тысяч только в этом магазине, не считая консолей.

Динамика роста впечатляет: за первую неделю было продано 2,5 миллиона копий, а уже к концу второй недели — более 4 миллионов. Игра не только доминировала в чартах Steam по выручке в 2025 году, но и стала самой популярной видеоигрой года по версии Google.

Статистика

Успех ARC Raiders особенно интересен на фоне дискуссий вокруг использования генеративного искусственного интеллекта в разработке Embark Studios. Однако, как видно по цифрам, это не стало препятствием для коммерческого и популярного признания.

ARC Raiders стала одним из главных претендентов на звание лучшей игры 2026 года в различных изданиях. Шутер не только оправдал предрелизный ажиотаж, но и продолжает наращивать аудиторию. Такая динамика в игровой индустрии в последние годы является редким достижением.