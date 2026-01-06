Новинка получила линзы на основе технологии Micro-OLED с разрешением Full HD и частотой до 240 Гц.

На форуме CES 2026 компания ASUS в партнёрстве с лидером в области AR-технологий XREAL представила игровые очки ROG XREAL R1. Их главная особенность заключается в возможности поместить перед глазами геймера виртуальный экран с диагональю 171 дюйм.

ASUS ROG XREAL R1

Основу устройства составляют Micro-OLED-дисплеи с частотой 240 Гц и разрешением 1920х1080 пикселей. Широкое поле зрения в 57 градусов создаёт эффект, будто экран находится в нескольких метрах от пользователя, что кардинально отличается от ощущения просмотра на маленьком мониторе.

Умные электрохромные линзы автоматически затемняются, когда геймер погружается в игру, и становятся прозрачнее, как только нужно посмотреть на реальный мир — например, на клавиатуру или геймпад. Это решает проблему полной изоляции, характерную для VR-шлемов, и делает устройство более социальным. Для звука в очки интегрирована премиальная акустическая система от Bose с поддержкой объёмного трёхмерного звучания. Характеристики

Подключение максимально универсальное: через USB Type-C очки работают с ПК, смартфонами и портативной консолью ROG Ally. В комплекте также есть док-станция ROG Control Dock с HDMI и DisplayPort для лёгкого подключения к PlayStation, Xbox или Nintendo Switch, позволяя играть с консоли на «большом экране». Коннектор ASUS ROG XREAL R1

Стоит отметить, что за плавную работу и низкую задержку в очках отвечает фирменный сопроцессор Xreal X1. Он отвечает за стабилизацию изображения и отслеживание движений головы, что сводит к минимуму размытие в движении и дискомфорт. Сами очки весят всего 91 грамм, что делает их удобными для длительных сессий. Это само по себе исключает проблемы, с которыми например столкнулись пользователи Apple Vision Pro. Продажи стартуют в первой половине 2026 года, но цена пока не раскрывается.