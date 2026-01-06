Сайт Конференция
Zelikman
ASUS представила инновационные игровые очки дополненной реальности ROG XREAL R1
Новинка получила линзы на основе технологии Micro-OLED с разрешением Full HD и частотой до 240 Гц.

На форуме CES 2026 компания ASUS в партнёрстве с лидером в области AR-технологий XREAL представила игровые очки ROG XREAL R1. Их главная особенность заключается в возможности поместить перед глазами геймера виртуальный экран с диагональю 171 дюйм.

ASUS ROG XREAL R1

Основу устройства составляют Micro-OLED-дисплеи с частотой 240 Гц и разрешением 1920х1080 пикселей. Широкое поле зрения в 57 градусов создаёт эффект, будто экран находится в нескольких метрах от пользователя, что кардинально отличается от ощущения просмотра на маленьком мониторе.

Умные электрохромные линзы автоматически затемняются, когда геймер погружается в игру, и становятся прозрачнее, как только нужно посмотреть на реальный мир — например, на клавиатуру или геймпад. Это решает проблему полной изоляции, характерную для VR-шлемов, и делает устройство более социальным. Для звука в очки интегрирована премиальная акустическая система от Bose с поддержкой объёмного трёхмерного звучания.Характеристики

Подключение максимально универсальное: через USB Type-C очки работают с ПК, смартфонами и портативной консолью ROG Ally. В комплекте также есть док-станция ROG Control Dock с HDMI и DisplayPort для лёгкого подключения к PlayStation, Xbox или Nintendo Switch, позволяя играть с консоли на «большом экране».Коннектор ASUS ROG XREAL R1

Стоит отметить, что за плавную работу и низкую задержку в очках отвечает фирменный сопроцессор Xreal X1. Он отвечает за стабилизацию изображения и отслеживание движений головы, что сводит к минимуму размытие в движении и дискомфорт. Сами очки весят всего 91 грамм, что делает их удобными для длительных сессий. Это само по себе исключает проблемы, с которыми например столкнулись пользователи Apple Vision Pro. Продажи стартуют в первой половине 2026 года, но цена пока не раскрывается.

#технологии #asus #гейминг #rog #очки дополненной реальности
Источник: tomshardware.com
Сейчас обсуждают

MriS
02:23
DLSS 4.5 для режимов Performance и Ultra Performance, а не Quality. Нафиг Quality включать, клоуны 🤣
NVIDIA DLSS 4.5 снижает производительность видеокарт
E. S.
01:45
Нормальная - все берут же
Рекомендации производителя не помогли владельцу RTX 5090 избежать расплавления разъёма питания
E. S.
01:45
Да и красных не видать чото... Видимо валяются под столом, ржут аки кони, гады!..
Рекомендации производителя не помогли владельцу RTX 5090 избежать расплавления разъёма питания
E. S.
01:41
Даа Официально объявлено уже
Задержанный США танкер «Маринера» оказался пустым и имел в своём экипаже всего лишь двух россиян
Алексей Нефёдов
01:29
>И благодаря щедрой Нвидиа которая дала всем владельцам RTX DLSS 4.5 гамаю в новые игры на 3050 с отличным качеством, и с RT. Плохие новости - 4.5 приводит к падению до 25% FPS на двадцатой и тридцат...
Как продлить жизнь старому ПК, если с такими ценами на ОЗУ и SSD покупку нового придется отложить
artemuss1990
01:24
Да пздц я не знаю как такие толстые проводники на этом кабеле можно расплавить. Может они наконец признаются что это никакая ни не правильная установка, а дело в самой схеме питатия. Балансира нахер...
Рекомендации производителя не помогли владельцу RTX 5090 избежать расплавления разъёма питания
Bryant333
01:14
Зазевал чет. 65 лет прошло как никак, а они все еще работают.
Во Франции работают над созданием многоразовой космической ракеты на базе системы запуска Ariane 6
swr5
00:11
Да возьмите купите толстый медный одножильный электропровод в хоз. магазине и припаяйте вы карту к блоку питания через него.
Рекомендации производителя не помогли владельцу RTX 5090 избежать расплавления разъёма питания
Унижаем скуфца и черта Непранова -Китю
23:40
Слышь утырок ебанутый я не знаю че ты несешь .о какой 6600 речь вообще .я в курсе ток что ты за щеку у своего партнера опущенного берешь ранее выкладывали ваши пидарские темы юПошел назер ублюдок с ог...
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Унижаем скуфца и черта Непранова -Китю
23:27
Пидар тут один -а нет ты -машка полотерка и берниган с Китей -половые братья.Че сученок снова тебя гомосек блокирнули а ??
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
