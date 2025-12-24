Сайт Конференция
Блоги
Zelikman
В ASUS продемонстрировали возможности нового игрового монитора ROG Strix XG27JCG с разрешением 5K
С требовательными AAA-проектами в таком разрешении не справляется даже флагманская GeForce RTX 5090 D

Накануне ASUS представила миру первый в мире игровой IPS-монитор с разрешением 5K (5120x2880 пикселей) и двухрежимной конфигурацией: 5K при 180 Гц и 2K при 330 Гц. На бумаге это выглядит как технологический прорыв. Однако, игровые тесты поставили под сомнение саму целесообразность гейминга в 5K на современном «железе». Даже флагманская видеокарта Nvidia GeForce RTX 5090 D оказалась не в состоянии обеспечить стабильно высокий FPS в этом разрешении.

Ключевая проблема заключается в повышенной нагрузке на видеокарту. Переход с 4K на 5K добавляет почти 77% пикселей на экран. Это не просто «чуть больше», а серьёзный скачок в требовательности. Тест в Cyberpunk 2077 показал не самую позитивную картину. При максимальных настройках графики с трассировкой лучей и активированным DLSS в сбалансированном режиме игра лишь изредка достигала 60 FPS, в основном болтаясь в диапазоне 40-50 кадров. При переключении на 4K производительность взлетела до комфортных 70–80 FPS, что демонстрирует падение почти на 40% при переходе на 5K.

В менее требовательных соревновательных играх по типу Counter-Strike 2, ситуация выглядит лучше. RTX 5090 D выдаёт почти 300 FPS. Однако, здесь вступает в силу другой парадокс. Для киберспорта критически важны высокий FPS и низкая задержка, поэтому киберспортсмены предпочитают играть на более низких разрешениях для стабильности. ASUS ROG Swift PG27Q5K может стать новой ступенью эволюции на рынке мониторов. Однако, даже самое мощное «железо» 2025 года не готово к комфортному 5K-геймингу в ресурсоемких AAA-проектах.

#nvidia #asus #видеоигры #монитор #geforce rtx 5090 d
Источник: wccftech.com
