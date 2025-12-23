Компания выпустила обновлённую версию RTX 5070 Ti Windforce V2, в описании к которой больше нет информации об «инновационном материале теплоотвода»

Gigabyte скорректировала дизайн новой видеокарты GeForce RTX 5070 Ti Windforce V2, отказавшись от использования спорного «серверного термогеля» в системе охлаждения. Как обнаружили эксперты Uniko Hardware, в спецификациях обновлённой версии V2 упоминание об инновационном материале полностью отсутствует.

Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti Windforce V2

Параллельно с этим инженеры провели работу над уменьшением габаритов карты. Модель V2 стала на 43 мм короче версии SFF и получила более компактные 80-мм вентиляторы. Изменения также затронули конструкцию тыльной стороны платы — было перерасположение крепёжных отверстий, а функция двойного BIOS, присутствовавшая в предыдущих ревизиях, была упразднена.

Стоит напомнить, что с запуском серии RTX 5000 компания Gigabyte начала активно продвигать «серверный термопроводящий гель» как более эффективную и долговечную альтернативу традиционным термопрокладкам для охлаждения памяти и силовых элементов. Информация с сайта Gigabyte

Однако, на практике инновация обернулась репутационными проблемами: весной этого года в сеть хлынул поток сообщений от пользователей о вытекании геля, особенно в системах с вертикальным монтажом. В ряде случаев материал практически полностью покидал зону контакта с микросхемами VRAM, создавая угрозу их перегрева. Известны примеры, когда ручная замена геля на классические прокладки позволяла снизить рабочие температуры на 7 градусов.

Официальная позиция Gigabyte сводилась к тому, что проблема была вызвана избыточным количеством геля, нанесённым на раннем этапе производства, и что утечка носила чисто косметический характер. Компания заявила об исправлении процесса нанесения, но так и не дала комментариев по инцидентам с полным вытеканием материала.