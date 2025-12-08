Таким образом крупные компании хотят облегчить пользователям жизнь в условиях кризиса на рынке памяти.

Глобальный рост цен на память может вернуть пользователям популярную и давно отобранную опцию — слот для карт microSD. Якобы, производители начали обсуждать возрождение слота как способ сдержать цены и сохранить спрос.

Слота для карты памяти

Источником слухов стал известный блогер Repeater 002 на китайской платформе Weibo. Он сообщает, что среди поставщиков компонентов идёт активное обсуждение этой идеи. Причина заключается в глобальном дефиците и стремительном росте стоимости чипов памяти. Кризис, как ожидается, продлится как минимум до конца 2027 года, что уже взвинтило цены на память для компьютеров. Теперь волна дошла и до мобильного сегмента: стоимость чипа LPDDR5X объёмом 12 ГБ оценивается уже в 70 долларов против 33 долларов в начале года.

Эта ситуация ставит производителей в сложное положение. Поднимать розничные цены — рисковать продажами. Поглощать рост себестоимости — терять маржу. Возврат microSD-слота становится неплохим компромиссом. Пользователи смогут покупать базовые модели с минимальной встроенной памятью, экономя деньги, а для хранения данных использовать карты памяти.

Источник информацииВажным условием успеха станет поддержка нового стандарта microSD Express, который устраняет традиционные ограничения по скорости. Карты, подобные Samsung P9 Express на 512 ГБ со скоростью до 800 МБ/с, уже доступны по цене около 75 долларов. Для сравнения: апгрейд встроенной памяти с 256 ГБ до 512 ГБ у Apple обходится пользователям в 200 долларов.

По мнению экспертов, первые смартфоны с возрождённой функцией могут появиться не раньше второй половины 2026 года, так как текущие линейки уже находятся в производстве и не подлежат кардинальному изменению.