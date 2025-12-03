Зарубежные ритейлеры продают 48-гигабайтные комплекты дешевле наборов на 32 ГБ. Похожая картина с вариантами на 96 ГБ и 64 ГБ.

На фоне стремительного роста цен и острого дефицита оперативной памяти DDR5 геймеры и сборщики ПК вынуждены искать нестандартные пути для экономии. Новым трендом, позволяющим получить больше гигабайт за те же деньги, становятся так называемые небинарные комплекты памяти объёмом 48 ГБ и 96 ГБ, которые начинают конкурировать по цене с традиционными наборами на 32 ГБ и 64 ГБ.

Оперативная память

Ситуация на рынке достигла точки, когда готовые системные сборки иногда дешевле, чем самостоятельная покупка комплектующих даже со скидками, а наличие популярных материнских плат резко падает из-за прилагаемых в подарок модулей RAM. В этих условиях классическая тактика ожидания снижения цены на стандартные наборы перестаёт работать.

Как оказалось, наиболее выгодной покупкой в зарубежных магазинах может стать менее популярная недвоичнаая или небинарная память с более ёмкими конфигурациями, построенная на микросхемах плотностью 24 Гбит. Пока основные производители и реселлеры фокусируются на традиционных наборах, именно небинарные модули иногда предлагают лучшие условия.

Яркий пример — комплект Corsair Vengeance RGB DDR5-5200 48 ГБ, который на Newegg продаётся за 380 долларов. При том, что его скорость и тайминги (CL38) не являются топовыми, он оказывается дешевле, чем многие 32-гигабайтные комплекты с частотой DDR5-6000, цена на которые легко превышает 400 долларов.

Ещё более показательно сравнение на B&H: набор Teamgroup T-Create Expert DDR5-6400 CL32 48 ГБ доступен за 389 долларов. В то же время 32-гигабайтный комплект Crucial Pro DDR5-6400 CL38 на Amazon стоит те же 389 долларов, но предлагает меньшую ёмкость и более высокие задержки.

Основная причина текущего кризиса — ажиотажный спрос на память для систем искусственного интеллекта, который истощает мощности производителей DRAM, таких как Samsung и SK Hynix. Однако, кристаллы плотностью 16 Гбит, используемые в стандартных наборах, страдают от этого дефицита в первую очередь и сильнее, так как они более распространены и востребованы. Небинарные модули на чипах 24 Гбит, будучи менее массовыми, оказались в некоторой степени изолированы от самых резких ценовых скачков.

Аналитики предупреждают, что рост цен на DRAM только набирает обороты и продлится как минимум до конца 2026 года. Стабилизации рынка не стоит ждать раньше 2028 года. В условиях, когда выгодные предложения на стандартные наборы разлетаются за считанные часы, мониторинг ассортимента на 48 ГБ и 96 ГБ может позволить более выгодно вложить свои «кровно заработанные».