Zelikman
В Tech YES City сравнили процессоры Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 7 9800X3D в динамичных шутерах
Эксперт решил выяснить, оправдывает ли повышенная производительность новой модели её более высокую стоимость

Автор YouTube-канала Tech YES City сравнил игровые процессоры Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 7 9800X3D в паре с популярными видеокартами среднего и топового класса. Эксперт хотел определить, насколько оправдана переплата за последнее поколение чипа AMD.

Процессоры Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 7 9800X3D

Тестирование было сосредоточено на показателе 0.1% low, который критически важен для восприятия плавности геймплея. Именно просадки до этого значения вызывают ощутимые микрофризы и подвисания в ходе игры. Системы тестировались в разрешениях 1080p на низких и 1440p на высоких настройках в популярных мультиплеерных проектах, включая Counter-Strike 2, Battlefield 6, Fortnite и ARC Raiders.

В подавляющем большинстве сценариев разница между процессорами оказалась незначительной. Например, в Counter-Strike 2 и Battlefield 6 показатели 0,1% low были практически идентичны. При этом средний FPS на Ryzen 7 9800X3D был лишь немного выше.

Ситуация, где новый флагман показал более заметное преимущество, возникла в Fortnite. Там Ryzen 7 9800X3D смог продемонстрировать чуть более высокие и стабильные показатели. Явным исключением стала Escape from Duckov — игра с плохой оптимизацией, где оба процессора показали низкие 0.1% low, что указывает на проблемы с кодом игры, а не с мощностью CPU.

Ключевым аргументом в пользу выбора становится цена. По словам эксперта, Ryzen 7 7800X3D сейчас можно найти на зарубежных площадках примерно за 285 долларов, в то время как Ryzen 7 9800X3D стоит на 100 долларов дороже. Учитывая, что в большинстве игр с современными видеокартами разница в комфорте геймплея практически незаметна, Ryzen 7 7800X3D предлагает более выгодное соотношение цены и производительности.

В Tech YES City приходят к выводу, что Ryzen 7 7800X3D по-прежнему остаётся флагманом для геймеров. Он предлагает 95% игровой производительности своего преемника за значительно меньшие деньги. Переплачивать за Ryzen 7 9800X3D есть смысл только тем, кто собирает абсолютно топовую систему без компромиссов и тем, для кого важен каждый дополнительный кадр в специфических сценариях. Для всех остальных Ryzen 7 7800X3D выглядит оптимальным и более разумным вложением средств.

#amd #процессоры #гейминг #тесты #ryzen 7 9800x3d #ryzen 7 7800x3d
Источник: youtube.com
