Эксперт сравнил экран устройства с матрицами другого типа, выделив сильные и слабые места.

В новом подробном обзоре автор YouTube-канала PRO Hi-Tech протестировал 32-дюймовый 4K QD-OLED монитор MSI MAG 321UPX с частотой 240 Гц. Видео посвящено не только впечатлениям от использования данной модели, но и глубокому разбору технологии QD-OLED от Samsung, а также её сравнению с классическими OLED-панелями.

MSI MAG 321UPX

Эксперт показал под микроскопом структуру пикселя QD-OLED, и в отличие от других OLED, где используются отдельные органические светодиоды для каждого цвета, в панели Samsung все субпиксели — синие. Для получения красного и зеленого цветов поверх них нанесен слой квантовых точек (Quantum Dot), которые насыщаются синим светом и начинают светиться нужным цветом благодаря эффекту фотолюминесценции.

Такой подход позволил добиться узких полос излучения цвета, что обеспечивает высокую чистоту и насыщенность цветов. Ещё одно преимущество заключается в равномерной деградации. Поскольку все субпиксели изначально синие, со временем панель будет терять яркость равномерно, без сдвига цветового баланса в желтизну.

Однако, у такого подхода есть и минусы, причём основным недостатком является снижение энергоэффективности. Для получения той же яркости, что и у обычного OLED, QD-OLED требуется больше энергии. Также была выявлена специфическая особенность: контрастные горизонтальные линии могут давать цветные ореолы, розоватые или зеленоватые, из-за особенностей расположения субпикселей разного размера. Однако, на практике этот эффект почти незаметен глазу.

Обзор также подтвердил известную проблему QD-OLED. Знаменитый глубокий чёрный цвет сильно страдает при внешнем освещении. Из-за фотолюминесценции квантовых точек, которые насыщаются даже от рассеянного внешнего света, черный цвет превращается в тёмно-серый с легким красноватым оттенком. В полностью темной комнате контрастность безупречна, но в освещённом помещении разница с качественными IPS-панелями сокращается.

Идеальной сферой применения MSI MAG 321UPX с данной технологией эксперт называет игры и развлекательный контент. Высокая частота обновления 240 Гц, мгновенный отклик и широкая цветовая палитра обеспечивают отличный опыт использования. Точность цветопередачи в режиме P3 и sRGB также на высоте, что важно для создания контента.

Однако, для монотонной офисной работы со статичным интерфейсом монитор не рекомендуется. Постоянно отображаемые элементы интерфейса, как например панели инструментов или меню, могут привести к их выгоранию. Для продления срока службы эксперт советует использовать тёмные темы, снижать яркость и не отключать встроенные функции защиты, такие как сдвиг пикселей.

