Компания планирует совместно с Qualcomm запустить производство ноутбуков на Android. Судя по всему, их производительность будет не на самом высоком уровне.

Технологический гигант Google в партнёрстве с Qualcomm ведёт разработку персональных компьютеров на базе операционной системы Android. Как сообщает издание Wccftech, это сотрудничество направлено на то, чтобы вывести Android на конкурентный рынок ПК, в котором десятилетиями доминируют Windows и набирающая обороты macOS.

Snapdragon X Elite

Планы по созданию Android-ПК перешли из разряда слухов в стадию подтверждённого проекта. Изначально намерения руководства Google прозвучали во время саммита Snapdragon. Однако, недавно были обнаружены доказательства в коде будущей версии Android 16. Согласно имеющимся данным, Qualcomm уже загрузила в репозиторий Android код для адаптации операционной системы под свои чипы Snapdragon, предназначенные для ноутбуков.

Как следует из скриншотов, флагманские Android-ПК получат процессор Snapdragon X Elite. Этот чип, вместе со своей более доступной версией X Plus, уже был представлены на рынке. Данная платформа способна обеспечивать высокую производительность при достойной энергоэффективности.

УтечкаОднако, выход на рынок ПК несёт Google некоторые сложности. Главным из них станет жёсткая конкуренция с Apple, которая уже несколько лет успешно развивает собственную линейку чипов серии M. Пока компании будут продвигать системы на базе Snapdragon X Elite, Apple уже выпустит чип M5. К концу 2024 года был представлен Apple M4 Max, который, согласно тестам Cinebench 2024, уже превосходит новейший топовый процессор от Qualcomm — Snapdragon X2 Elite Extreme — как в одноядерных, так и в многоядерных испытаниях.

Эксперты полагают, что процессоры Snapdragon X первого поколения не смогут ничего противопоставить конкурентам. Единственным выходом в такой ситуации будет использование агрессивной ценовой политики. Если Google не удастся предложить рынку конкурентоспособную цену за устройства на Android, которые изначально будут уступать в производительности Mac, проект рискует потерпеть неудачу с самого начала.