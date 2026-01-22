В качестве рассматриваемых вариантов – ЗРК Patriot, SAMP-T и «Праща Давида»

Министерство обороны Эстонии планирует уже этой весной принять решение о приобретении новой системы противовоздушной обороны (ПВО), предназначенной для защиты воздушного пространства от баллистических ракет. До недавних пор страна инвестировала только в системы ближнего и среднего радиуса действия, которые могут перехватывать беспилотники, вертолёты и крылатые ракеты. В этот раз идёт речь о крупных инвестициях, которые составят от сотен миллионов евро до более чем миллиарда евро.

При выборе новой системы ПВО будет учитываться не только стоимость самой системы, но и полный эксплуатационный цикл, включая расходы на обучение личного состава и долгосрочное техническое обслуживание. Среди рассматриваемых вариантов – зенитно-ракетные комплексы Patriot (США), SAMP-T (Франция/Италия) и «Праща Давида» (Израиль).

Стоит понимать, что даже если правительство Эстонии окончательно выберет новую систему ПВО в этом году, её поставка ожидается только в начале следующего десятилетия. В настоящее время на территории Эстонии размещена одна батарея SAMP-T, которая будет выведена уже весной этого года. Вероятнее всего, Таллин отдаст предпочтение SAMP-T или «Праща Давида», учитывая дороговизну Patriot и неопределённые сроки поставок из-за высокого спроса.