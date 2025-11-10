Официальная стоимость новинки не раскрывается, так как чип входит в состав готового игрового ПК.

Пока официальных анонсов не было, но в продаже уже появился новый игровой процессор от AMD. Речь идёт о модели Ryzen 5 7500X3D, которая была обнаружена в составе готовой игровой системы PowerSpec G527 в американской розничной сети MicroCenter.

AMD Ryzen 5 7500X3D

Изначально слухи о Ryzen 5 7500X3D циркулировали в сети, но теперь они нашли первое подтверждение. По информации известного инсайдера momomo_us, процессор используется в готовом ПК MicroCenter. Судя по данным магазина, новинка основана на архитектуре Zen 4 и, как и её старший брат 7600X3D, обладает шестью ядрами. Базовая тактовая частота составляет 4,0 ГГц. Хотя буст-частота не указана, предыдущие утечки предполагали значение в 4,6 ГГц, что всего на 100 МГц ниже, чем у модели 7600X3D. Главная особенность чипа — наличие 64 МБ 3D V-Cache, что в сумме с обычным кэшем L3 даёт 96 МБ. Это гарантирует ему высочайшую производительность в играх.

Каталог MicroCenterПока процессор не продаётся отдельно, а поставляется только в готовых компьютерах. Стоимость системы с Ryzen 5 7500X3D примерно на 100 ниже, чем аналогичный ПК с 7600X3D. Стоит отметить, что в отличие от эксклюзивного для Латинской Америки Ryzen 5 5500X3D, новая модель, судя по всему, получит глобальный релиз.

Одновременно с этим ходят слухи о готовящемся анонсе ещё более мощных процессоров с 3D V-Cache на базе новой архитектуры Zen 5, включая модели Ryzen 9 9950X3D2 и Ryzen 7 9850X3D.