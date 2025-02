The Sims 1 и 2 будут предлагаться одним пакетом ценой в 40 долларов.

Почти спустя двадцать лет после своего появления первые две игры из серии The Sims наконец-то вышли в Steam в честь 25-летия франшизы. Оба проекта входят в специальный пакет под названием The Sims 25th Birthday Bundle, стоимость которого составляет 40 долларов. В этот набор вошли все дополнения, дополнительные пакеты и совершенно новый контент. Для тех, кто ценит классический опыт, в комплект также включена коллекция The Sims: Legacy.

Изначально The Sims 2 и его дополнения были бесплатно разданы в 2014 году в честь выхода The Sims 4 в рамках акции, которая изначально планировалась на две недели, но позже была продлена до 2018 года. Ultimate Collection, упакованная в компактный файл объёмом 13 ГБ, позволяла играть в The Sims 2 через Origin, а теперь через приложение EA, без использования физического диска.

«Возвращение наших оригинальных игр Sims, где впервые развернулся весь этот хаос и зародился жанр симуляции жизни, — это нечто особенное для нашей команды и подарок на день рождения для наших игроков», — заявили представители студии-разработчика.

С выпуском Birthday Bundle то, что фактически является Ultimate Collection, стало доступным для покупки спустя семь лет. Также набор The Sims 25th Birthday Bundle доступен на платформах EA и Epic Games Store, а коллекцию The Sims: Legacy можно приобрести отдельно.