Выход игры на продуктах Apple оказался неудачным, несмотря на старания разработчиков

Усилия Capcom в создании качественного игрового контента для продукции Apple с Resident Evil 2 Remake были высоко оценены. Как упоминает, игра обеспечивает плавный геймплей от начала до конца. Однако, добиться успеха на iOS не получилось, о чём свидетельствует отчёт, опубликованный на Mobilegamer, в котором использовались данные от сервиса Appmagic, оценивающего, что игра заработала чуть больше 100 000 долларов на внутриигровых покупках.

Причины, по которым Resident Evil 2 Remake не смогла привлечь необходимое количество игроков на данной платформе, подтверждаются цифрами. Когда игра впервые появилась на iOS, её можно было скачать всего за 10 долларов, что представляло собой временную скидку на протяжении месяца. В отчёте отмечается, что за этот период Capcom удалось заработать около 95 000 долларов, после чего последовал резкий спад.

С момента повышения стоимости Resident Evil 2 Remake на iOS до 40 долларов начались проблемы. Согласно информации от Appmagic, после увеличения цены в четыре раза было получено лишь 7000 долларов, что указывает на то, что игру купили всего около 175 человек. Компания приложила немало усилий, чтобы Resident Evil 2 Remake появилась на iOS, и проблемой стала не нехватка контента или качества игры.

В конце концов, подобные игры можно приобрести за 40 долларов на платформах вроде Steam всего через несколько месяцев после их выхода, в то время как другие цифровые магазины предлагают небольшие скидки на Resident Evil 2 Remake. Если Capcom стремится достичь почти такого же успеха на iOS, как на других платформах, ей придётся тщательно продумать свою ценовую политику.