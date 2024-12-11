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Zelikman
Ubisoft подробно описала новую боевую систему в Assassin's Creed Shadows
По словам разработчиков, механики новой части будет значительно отличаться от того, что было ранее в серии Assassin's Creed

 Ubisoft подробно рассказала о механике боя в Assassin's Creed Shadows, акцентировав внимание на основах атак, защиты, а также навыков и возможностей, доступных игрокам. Разработчик также открыл информацию о характерном оружии для игровых персонажей. В Assassin's Creed Shadows представлены два героя с уникальными стилями игры и способностями. В своём глубоком анализе Ubisoft показала свежие фрагменты насыщенного действия и боевой механики.

 Накануне студия разместила информацию о геймплейе Assassin's Creed Shadows в своем блоге. По утверждению Ubisoft, выбор главного героя и оружия игроками существенно трансформирует боевой опыт. Самурай Ясукэ применяет агрессивный стиль, в то время как синоби Наоэ предпочитает более осторожные и точные методы для устранения противников. В Shadows игроки могут выполнять как легкие, так и тяжелые атаки, однако, удерживание клавиши легкого или тяжелого удара активирует заряженную атаку, способную пробивать защиту соперников.

 «Легкие атаки можно выполнять с большей скоростью, чем тяжелые. Тем не менее, тяжелые атаки в стойке наносят невероятно сильный урон, если вы правильно рассчитаете момент. Однако не забывайте – противники будут наблюдать за вашими атаками в стойке и попытаются помешать вам», — отметил руководитель игры Чарльз Бенуа в блоге. 

 В некоторых случаях враги могут попасть в беззащитное состояние, что предоставляет игрокам возможность использовать атаку из стойки и нанести значительный урон. Что касается защиты от наступающих ударов, Наоэ и Ясукэ способны уклоняться от повреждений. Ноэ делает целенаправленный кувырок, тогда как Ясукэ просто уклоняется. Оба персонажа также могут парировать атаки. Однако, Ясукэ дополнительно имеет возможность заблокировать удары как ближнего, так и дальнего боя. Кроме того, оба героя будут обладать уникальными навыками и способностями, в том числе активными умениями, которые можно задействовать во время сражений.

 Игроки смогут накапливать очки мастерства за повышение уровня и победу над определенными противниками, которые можно использовать для улучшения навыков обращения с оружием. Один из фрагментов игрового процесса, представленный в блоге, показал активную способность, известную как Удар полумесяца нагинаты, где Ясукэ проводит вращательную атаку по трем врагам.

 Ясукэ и Наоэ могут одновременно использовать по два вида оружия и переключаться между ними в бою, но только Ясукэ имеет возможность менять оружие в середине комбо. Несмотря на схожесть основной боевой механики, они ощущаются иначе из-за различий в вооружении и способностях, как отмечает Ubisoft. Наоэ вооружен катаной и танто-кинжалом, а также скрытым клинком, которые применяются в комбинациях. Ясукэ использует длинную катану, нагинату для контроля множества противников, канабо и оружие дальнего боя, такие как лук Юми и кремневое ружье Теппо. Ubisoft также уточнила некоторые виды врагов, с которыми игроки столкнутся в Assassin's Creed Shadows, указав их атакующие модели и тактики. Судя по игровым механикам, система боя в Assassin's Creed Shadows, вероятно, значительно отличается от той, что была представлена в Assassin's Creed Valhalla. В новинке акцент сделан на действия персонажа и его взаимодействие с оружием.

 Дата выхода Assassin's Creed Shadows запланирована на 14 февраля 2025 года для платформ ПК, PS5 и Xbox Series S/X. В сентябре компания Ubisoft сообщила о переносе релиза игры на следующий год с первоначально установленной даты 15 ноября, объяснив это необходимостью дополнительной доработки проекта.

#игры #ubisoft #assassin&#x27;s creed #shadows
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