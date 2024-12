Представители ресурса сообщили, что из-за высокого интереса к игры, в какой-то момент произошло обрушение сайта.

Grinding Gear Games недавно сообщил о регистрации впечатляющего миллиона ключей до того, как Path of Exile 2 стала доступна для пользователей. Хоть это является и положительной новостью, увеличение числа игроков всегда радует, но разработчики опасались, что не справятся с огромным потоком пользователей.

Это обстоятельство привело к довольно проблемному началу раннего доступа, которое состоялось накануне, поскольку Grinding Gear Games работали до последнего момента, чтобы довести проект до оптимального состояния. Когда директор Джонатан Роджерс сообщил, что запуск игры «практически неизбежен», игроки начали активно проверять, доступна ли уже она. Одной из первых площадок, куда ринулись фанаты, стала SteamDB. Однако, как заявляет ресурс, количество пользователей, устремившихся на страницу игры в поисках обновлений, оказалось столь высоким, что это фактически привело к обрушению сайта.

Резкое увеличение числа игроков в игре было ожидаемым. И действительно, Path of Exile 2 достигла рекордного количества игроков, составившего 459 263, это 23-й результат по величине в истории Steam. Кроме того, пик игроков в Path of Exile 2 почти в два раза превышает предыдущий рекорд Path of Exile, который достиг 229 337 в июле этого года.