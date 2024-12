С их слов, разработчик самого продвинутого чат-бота использует материалы новостных журналов без разрешения

Согласно представленному отчёту, канадские новостные агентства, такие как Toronto Star, National Post, The Canadian Press, The Globe and Mail и CBC/Radio-Canada, подали иск против OpenAI. Основания иска аналогичны тем, которые выдвигают другие компании.

OpenAI, по утверждениям истцов, использовала информацию с их сайтов без согласия. Postmedia, владелица National Post, утверждает, что «OpenAI извлекает выгоду и получает прибыль от контента компании, не запрашивая разрешения у владельцев и не выплачивая им отчислений». Это те же обвинения, которые высказывают и другие организации. Данный вопрос касается, в частности, тех изданий, которые не имели соглашений с OpenAI.

Несколько других организаций, включая Vox Media, Dotdash Meredith, Axel Springer и News Corp, осуществили продажу своих активов и заключили соглашения с OpenAI. Это означает, что они предоставляют свои данные для использования этой компании.

В соответствии с поданным иском, группа канадских изданий требует компенсацию в размере 20 000 канадских долларов за каждую незаконно скопированную статью. Точная цифра скопированных статей OpenAI неизвестна. Однако, в результате общая сумма может составить несколько миллиардов долларов.

В заявлении Postmedia утверждается, что OpenAI называет свои методы работы законными согласно принципам добросовестного использования. Тем не менее, определение этого понятия в контексте искусственного интеллекта остаётся в стадии прояснения.