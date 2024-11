Автомобиль будет выставлен в BMW Welt в Мюнхене с 27 ноября по 6 января.

Концерн BMW в сотрудничестве с компанией Electronic Arts воссоздали спорткар M3 GTR в том формате, в котором он впервые появился в игре Need For Speed: Most Wanted в 2005 году. Как сообщает BMWBlog, таким креативным способом партнёры отметят три десятилетия известной гоночной серии и анонсируют предстоящее обновление её последней версии.

Модель GTR была разработана для усиления позиций марки на гоночных трассах, включая североамериканскую серию ALMS GT. В частности, для трекового купе был специально создан новый 4,0-литровый алюминиевый V8, который выдавал 460 лошадиных сил. В то время требования по омологации ALMS, действовавшие в начале 2000-х, обязывали производить определенное количество дорожных автомобилей, схожих с гоночными версиями.

В результате BMW выпустила ограниченную серию уличных моделей M3 GTR, которые были максимально приближены к гоночным версиям. Под капотом спорткара остался тот же двигатель, хотя его мощность была снижена до 350 лошадиных сил — аналогичный мотор больше не использовался ни в одной другой модели. Автомобиль предлагался с шестиступенчатой механической коробкой передач. Планировалось, что такой M3 будет продаваться без заднего сиденья и с максимально облегчённым кузовом: при весе 1350 килограммов купе могло развивать скорость до 295 км/ч, что делало его самым быстрым M3 своего поколения.

В конце 2001 года в серии ALMS произошли изменения в регламенте, существенно увеличившие количество необходимых для омологации дорожных автомобилей с 10 до 100. В BMW решили, что предпочтительнее будет выйти из гоночной серии, хотя M3 GTR продолжала участвовать в европейских соревнованиях в течение нескольких лет после этого.

BMW M3 GTR впервые появился в игре Most Wanted, где исполнял роль автомобиля главного героя, и позже не раз возвращался в серию NFS, включая такие части, как Carbon и Heat. В анонсированном обновлении для актуальной версии NFS: Unbound будет представлен «ностальгический режим» под названием Most Wanted, в котором снова можно будет увидеть M3 GTR.

Реальная копия создана на основе гоночной модели BMW. Этот автомобиль, например, приносил Йоргу Мюллеру победу в чемпионате ALMS 2001 года. При этом стоит подчеркнуть, что оригинал остался невредимым, поскольку фирменный дизайн выполнен с использованием специально разработанной пленки. Спорткар представлен в BMW Welt.