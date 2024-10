В играх теперь имеется более тонкая настройка графики и улучшены технологии трассировки лучей.

На данный момент для PlayStation 5 Pro выпущены патчи двух игр от компании Insomniac, которые были ориентированы на базовую модель. Эти обновления представляют новые графические настройки, позволяя игрокам более тонко настраивать визуальные эффекты, подобно тому, как это делается в компьютерных играх.

Обновления для Ratchet & Clank: Rift Apart и Marvel's Spider-Man 2, выпущенные сегодня, включают новые режимы Performance Pro и Fidelity Pro. Они обеспечивают возможность достичь 60 FPS в секунду при таком же уровне графики с трассировки лучей. Это возможно благодаря использованию PSSR.

Недавний патч для PlayStation 5 Pro, применяемый к игре Ratchet & Clank: Rift Apart, включает в себя новые элементы трассировки лучей, такие как RT Reflections и RT Ambient Occlusion. В то же время, Marvel's Spider-Man обновился за счет RT Key Light Shadows, который использует трассировку лучей для создания солнечных теней на среднем и близком расстоянии, заменяя каскадные карты теней, а также добавляя RT Reflections и RT Ambient Occlusion.

Однако игры, созданные Insomniac, не стали единственными, получившими обновления для PlayStation 5 Pro перед выходом системы 7 ноября. Среди других игр, которые также были обновлены, находятся The Last of Us Part 2 Remastered и Alan Wake 2.