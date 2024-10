Chronicles: Battle for Greece добавит в игру три новых цивилизации и обширную кампанию, состоящую из 21 сценария

Age of Empires 2: Definitive Edition — это обновленная версия известной стратегии в реальном времени с поддержкой графики в 4K, улучшенным искусственным интеллектом и усовершенствованными элементами качества жизни, такими как более эффективная система перемещения юнитов и облегченная настройка многопользовательского режима. Игра включает все предыдущие дополнения, а также новые элементы, такие как The Last Khans и Lords of the West, которые добавляют свежие кампании и цивилизации.

Chronicles: Battle for Greece является первой DLC для Age of Empires 2: Definitive Edition, которая переносит игроков в эпоху Древнего мира. Это расширение акцентирует внимание на значимых событиях греческой истории, охватывающих период от Ионийского восстания до завершения Пелопоннесских войн. Игроки смогут принять участие в таких знаменательных сражениях, как Марафон, Фермопилы и Саламин, встречаясь с известными историческими персонажами, такими как Лисандр, Перикл и Артемисия. Одной из ключевых особенностей Chronicles: Battle for Greece является значительное обновление морских боев в Age of Empires 2: Definitive Edition. Дополнение вводит шесть новых классов военных судов, включая тараны и катапульты. Кроме того, игроки смогут воспользоваться новыми возможностями для торговли, включая взаимодействие с торговыми судами, а также извлекать новый ресурс — золотые устрицы — из океана.

В новом дополнении представлены обновленные графические элементы: 55 новых наземных юнитов, 19 новых военно-морских единиц и 85 новых зданий. Также добавлена кампания из 21 сценария, охватывающая свыше ста лет истории. Повествование теперь поддерживается анимационными вставками, новой музыкой и комментариями.

Игроки могут исследовать три древние цивилизации: Ахеменидов, Афинян и Спартанцев, но стоит отметить, что они не будут доступны в рейтинговых матчах. Эти фракции имеют уникальные механики, которые отличаются от сбалансированных стандартов для игры Age of Empires 2.