По словам разработчиков, с будущим инструментом сможет справиться даже пользователь без богатого опыта в программировании и 3D-моделировании

В интервью The Verge после недавнего мероприятия Unreal Fest 2024 генеральный директор Epic Games Тим Суини обозначил ключевую задачу для Unreal Engine 6 — следующего поколения универсального графического конвейера компании. Ожидается, что данный релиз не произойдет раньше, чем через несколько лет, так как Epic продолжает активно разрабатывать важные обновления для Unreal Engine 5.

Суини заверил, что UE6 станет сочетанием передовых инструментов разработки, применяемых в проектах как Fortnite и Black Myth: Wukong, с более простыми средствами для создания пользовательского контента, доступными игрокам Fortnite. Это станет логичным завершением курса, начатого с Unreal Engine 4.

С UE4, который остается популярным, Epic предоставила разработчикам различных масштабов возможность издавать игры, используя инструменты, ранее доступные только крупным студиям. Кроме того, компания недавно анонсировала набор, позволяющий игрокам Fortnite, не имеющим навыков программирования или разработки, создавать уникальные сценарии. Этот пользовательский контент Fortnite включает некоторые инструменты из UE5 и может использовать смартфоны для захвата лицевых движений.

В дополнение к улучшению доступности инструментов для разработки игр, Epic стремится упростить пользователям возможность публиковать свои проекты на множестве платформ. Суини упомянул о соглашении Epic с Disney, направленном на создание постоянного виртуального опыта, совместимого с Fortnite, подчеркнув, что UE6 откроет новые горизонты для разработчиков как крупных, так и мелких студий.

Epic стремится создать универсальную платформу, на которой пользователи смогут приобретать активы в одном магазине и использовать их во всех трех играх. Ожидается, что запуск рынка Fab в конце этого месяца представит 3D-модели, окружения, аудио и другие виртуальные предметы, которые будут обладать объединенными лицензиями для работы с различными движками и инструментами разработки.