В компании Embracer Group отмечают, что искусственный интеллект должен будет повысить производительность сотрудников, а не заменить их.

Конгломерат Embracer Group, владеющий несколькими студиями и IP компаниями, включая "The Lord of the Rings", только что обнародовал свои планы по использованию искусственного интеллекта в разработке игр. Эта идея всегда вызывала споры, особенно учитывая, что Embracer в последний год уволила более 1500 сотрудников и отменила 80 проектов. Однако, компания подчеркивает, что придерживается "ориентированного на человека" подхода к использованию ИИ.

реклама

В ежегодном отчете Embracer Group отмечено, что искусственный интеллект может значительно улучшить процесс разработки игр, повысить интеллектуальное поведение, персонализацию и оптимизацию игрового процесса. Embracer также упоминает о рисках, связанных с использованием ИИ, включая возможность неэтичных или дискриминационных результатов, а также негативную реакцию общества и потенциальную замену рабочих мест.

Глава Embracer по вопросам конфиденциальности и управлению ИИ Томас Хедман отмечает, что компания стремится использовать технологию для расширения возможностей людей, а не для их замены.

Electronic Arts, также приверженная искусственному интеллекту, планирует увеличить эффективность своей деятельности на 30% и монетизацию на 20% в течение пяти лет. Генеральный директор Андрю Уилсон верит, что это позволит игрокам тратить на игры больше денег благодаря персонализированному контенту.

Embracer Group и её сотрудники переживают непростые времена после неудачной сделки на 2 миллиарда долларов и множества последующих изменений и отмен игр.