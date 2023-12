Весь масштаб утечки Rockstar Games пока неизвестен, но сообщается, что он затронул несколько проектов компании

Полный объем утечки данных пока неизвестен. Сообщается о публикации ссылки на файл размером 4 гигабайта, содержащего исходный код игры GTA V, однако неясно, была ли в сети доступна полная версия исходного кода игры, размер которой, по слухам, составляет около 200 гигабайт. Некоторые утверждают, что это так, в то время как другие заявляют, что утекший код представлен файлом меньшего размера, включающим раннюю карту Сан-Андреас.

Вместе с тем, в утекших файлах содержится также некоторое содержание, которое не попало в GTA V. Одним из редких критических замечаний в отношении второй по популярности игры всех времен было отсутствие одиночных дополнений сюжетного режима, например, дополнения "The Lost and the Damned" из GTA IV. Однако похоже, существовали планы на подобные расширения для GTA V, включая Северный Янктон, Либерти-Сити и дополнение "Trevor" для GTA V, которое уже упоминалось в предыдущей утечке. Некоторые из отмененных дополнений для одиночной игры попали в GTA Online.

Сообщение от GTA Focal гласит, что файлы были опубликованы через сообщение в Discord, содержащее ссылку на загрузку исходного кода GTA V. Ссылка была быстро удалена, однако она была поделена в других групповых чатах с помощью ссылки для загрузки через Tor.

Помимо исходного кода GTA V, сообщается, что в сеть утекли все файлы Rockstar, относящиеся к Bully 2 - неизданному продолжению игры Bully 2008 года. Также имеются фрагменты кода из предстоящей GTA VI, которые подтверждают, что игра ранее имела кодовое название "Project Americas".