За какие конкретно заслуги украинский президент был удостоен такого звания, сказать сложно

В рейтинге американского информационного агентства Politico действующего президента Украины Владимира Зеленского признали "Мечтателем" года, что мягко говоря весьма неоднозначное звание в нынешних условиях.

Сложно сказать, восхваляют его данным определением, просто добавляют в данный список с таким званием, исключительно для его включения в него, или же высмеивают его амбиции касательно дальнейшего контрнаступления и захвата трёх городов, включая Артёмовск. Учитывая, что год назад редакция признавала его, как "Самый влиятельный" человек года, пометка "Мечтатель" кажется спорной.

Напомним, немногим ранее ещё одно известное издание The Time опубликовало статью с говорящим названием "Nobody Believes in Our Victory Like I Do.’Nobody". Речь идёт о том, что на Западе уже перестают верить в триумф Украины в данном конфликте, но сам Владимир Зеленский грезит о скорых наступательных действиях украинских формирований и захвате восточных земель, Донецкой и Луганской Народных Республик, Крымского полуострова и других территорий. При этом главнокомандующий Вооружёнными Силами Украины Валерий Залужный уже не раз требовал от Банковой остановить наступление и перейти к оборонительной тактике.

Также в статье затронули и некоторые другие вопросы к администрации Зеленского. Президент отменил очередные выборы в стране и при этом в редакции подчёркивают тотальный и жёсткий контроль средств массовой информации, процветающую цензуру в стране и многие другие проблемы. Помимо этого, в статье говорится, что поддержка Украины начинает всё сильнее отражаться на жизни европейских граждан, что подрывает их стремление продолжать оказывать помощь Украине и, более того, вынуждает вводить некоторые санкции против украинских товаров.