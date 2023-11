Новая игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5 и будет отличаться более реалистичной графикой

Компания Krafton в рамках саммита G-Star 2023 в Пусане Южной Кореи представила свой последний проект - симулятор жизни под названием InZoi. Он имеет схожий с игрой The Sims игровой процесс, но отличается более реалистичной графикой, созданной с помощью Unreal Engine 5.

В InZoi игроки смогут управлять аватарами под именем Инзои, похожими на персонажей The Sims. Аватары смогут развивать отношения с другими персонажами, работать и заниматься различными видами деятельности. В официальном трейлере были показаны такие действия, как работа в магазине круглосуточно, тушение пожаров, караоке и многое другое. Игрокам также будет доступно управление окружающей средой, они смогут настраивать здания, изменять ландшафт города и погоду. Создание персонажа предполагает огромный выбор физических параметров и одежды. Несмотря на то, что InZoi все еще находится на стадии разработки, Krafton позволил опубликовать видеоролики с игровым процессом.

Впечатляющая реалистичная графика с детализированными персонажами и интенсивное использование отражений в реальном времени привлекли внимание к игре. InZoi может стать одной из самых амбициозных демонстраций движка Unreal Engine 5, поскольку количество игр на этом движке на рынке пока ограничено. Однако стоит отметить, что визуальные эффекты могут потребовать астрономически высоких системных требований к ПК.

Крафтон заявил во внутреннем интервью, что работает над InZoi уже около года. Они приветствуют сравнения с The Sims, но надеются, что их новый проект сумеет выделиться среди самых продаваемых игр от EA.

Релиз InZoi запланирован на следующий год, однако компания Krafton пока не раскрыла информацию о том, какие платформы будут поддерживаться и будет ли игра бесплатной, как The Sims 4. Всем знакомая The Sims 4 на рынке уже девять лет, но разработчики EA лишь едва затронули тему следующей крупной части серии. Ранее в этом году EA подтвердила, что предстоящий проект Sims будет бесплатным, но не будет иметь название The Sims 5. Они стремятся создать альтернативный способ игры в The Sims, который сосуществует с The Sims 4, а не заменяет ее. InZoi может заинтересовать игроков, желающих увидеть новый технологический прорыв в жанре построения жизни.