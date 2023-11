Связано это с введёнными против компании санкций со стороны Соединённых Штатов Америки

Китайский производитель графических процессоров и ускорителей искусственного интеллекта Moore Threads, принимает меры по сокращению персонала после того, как компания была добавлена в торговый черный список США.

По имеющейся информации, компания Moore Threads Intelligent Technology Beijing Co. планирует сократить процент своих сотрудников, что составляет около 1000 человек. Множество китайских компаний, начиная от Baidu Inc. до Baichuan, направляют значительные ресурсы на разработку больших языковых моделей в связи с внедрением ChatGPT. Для этого требуются мощные графические процессоры или GPU. Однако США ввели ограничения на экспорт лучших чипов искусственного интеллекта от Nvidia Corp. год назад, а в этом году эти ограничения были расширены, сосредоточив внимание на отечественных альтернативах, таких как Shanghai Biren Technology Co. и Moore Threads.

Чжан Цзяньчжун написал: "Ничто не сможет помешать нам в нашем стремлении создать лучший универсальный графический процессор в Китае. Мы будем продолжать эту миссию до конца".

Планируемые сокращения свидетельствуют о том, что пекинский стартап готовится к последствиям блокады США, которая может лишить компанию необходимого программного и аппаратного обеспечения для производства своей продукции. Со своей стороны, США заявляют, что ограничения на использование чипов необходимы для предотвращения передачи передовых технологий военного назначения. Biren и Moore Threads выразили протест против их включения в список и заявили, что они работают в полном соответствии со всеми применимыми правилами.