Накануне прошло обновление кроссплатформенной системы мгновенного обмена сообщениями «Telegram». Разработчики мессенджера сделали пасхалку для фанатов компьютерной видеоигры «Dota 2».

Теперь, когда человек пишет в строке сообщения слово "Дота", ему предлагается добавить эмодзи, олицетворяющее большую часть союзников по команде, в подавляющем числе игр - рака🦞.

На англоязычных форумах "рака" называли тех новичков, которые не знакомы со сленгом того или иного ресурса и не вписываются в местную "общину", нежелающих принять традиции и стиль общения имиджборда, что не позволяет им строить конструктивного диалога с другими пользователями форума.

Однако, на русскоязычном пространстве, словом "рак" начали называть геймеров, которые показывали откровенно плохой уровень игры. То есть данные игроки имеют клешни вместо рук и тянут своей игрой всю команду "на дно". Выражение обрело особую популярность с выходом World of Tanks, а также различных MOBA-игр: Demigod, Dota 2, Heroes of the Storm, League of Legends и многих других.