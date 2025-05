Журналисты положительно отзываются о реализации боевой системы и сюжета в оригинальном мире игры.

Hell is Us - игра от французской студии Rogue Factor. Разработчики представили проект в апреле 2022 года. Презентация прошла успешно, многие игроки отметили впечатляющую визуальную составляющую игры, которая частично вдохновлена Death Stranding.

Впрочем акцент на необычном и качественном арт-дизайне выглядит вполне логично, особенно учитывая, что проектом руководит Джонатан Жак-Белльтет - бывший сотрудник Eidos Montreal; он получил известность как арт-директор киберпанк иммерсив симов Deus Ex: Human Revolution и Deus Ex: Mankind Divided.

Некоторые игровые издательства уже поделились первыми впечатлениями по поводу Hell is Us.









IGN отмечает, что в игре очень необычный и довольно убедительный сеттинг. Разработчикам удалось хорошо воплотить смесь научной фантастики и фэнтези, во многом благодаря визуальной составляющей. Это делает Hell is Us одной из самых оригинальных и креативных игр этого года в жанре экшен-RPG.

GemesRadar сравнивает Hell is Us с играми с поджанром soulslike, отмечая, что способности дрона главного героя немного напоминают The Surge, а боевая система ближнего боя по ощущениям схожа с Mortal Shell.

GameRant в первую очередь говорят о сюжетной составляющей, делая акцент на гармонии истории и игрового процесса.

Релиз Hell is Us состоится 4 сентября 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.