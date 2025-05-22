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Yuri_Grant
Российская студия Obelisk Studio представила атмосферный трейлер хоррор боевика Displacement
В данном проекте прослеживается сходство с Bioshock, Prey (2017), Condemned и Анабиоз: Сон разума.

Российская студия Obelisk Studio представила первый кинематографичный трейлер жестокого иммерсивного экшен-хоррора Displacement. 

Важно отметить, что геймплей игры был представлен разработчиками месяц назад — он продемонстрирован в тизер-трейлере.

Экшн составляющая игры основана на применении более 20 видов оружия ближнего боя с уникальными анимациями добиваний. Также в игре будет возможность использовать устройство, позволяющее охлаждать или нагревать объекты, оно пригодится не только в бою, но и для решения большинства головоломок. Одной из особенностей дизайна игры является полное отсутствие HUD, такое решение, несомненно, окажет положительное влияние на погружение в атмосферу. Игровой процесс и концепция проекта напоминает гибрид из Bioshock и Condemned.

Obelisk Studio — известная арт-студия, которая принимала участие в создании арта, ассетов, персонажей и интерьеров для нескольких крупных игровых проектов, среди них Fallout 76, Sons of the Forest, Dota 2, Call of Duty: Vanguard и Far Cry 6.

Displacement — дебютная игра студии, она разрабатывается уже 5 лет. По заверению разработчиков, они близки к завершению вертикального среза (vertical slice — это мини-версия игры с ограниченным набором характеристик).

В данный момент проект находится на грани закрытия. Obelisk Studio попросили всех, кому небезразлична судьба Displacement, поддержать их, распространяя информацию об игре.


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#игровая индустрия #трейлер #prey #хоррор #геймплей #bioshock #тизер #экшн #новинки игровой индустрии #displacement
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