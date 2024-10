У проекта есть технические проблемы, которые повлияли на онлайн в Steam.

4 октября состоялся релиз ремейка Until Dawn, игра вышла на консоли PlayStation 5 и ПК. Игра разработана британской студией Ballistic Moon на Unreal Engine 5, в то время как оригинал от Supermassive Games был создан на движке Decima.

Обновленная версия Until Dawn отличается от оригинала не только более современной графикой. В игре появился расширенный пролог и удобная камера от третьего лица, которая нужна для более внимательного исследования локаций. Но одно из самых важных отличий от оригинала — это новая концовка.

Игра была взломана хакерской группой RUNE, и уже в день релиза попала на торренты, поскольку Sony не используют защиту Denuvo. Однако спешить погрузиться в атмосферу этого молодежного хоррора пока не стоит. ПК-версия игры содержит немало багов, которые затрагивают технологии RTX и масштабирования.

Разработчики ремейка осовременили графическую составляющую игры, в том числе с помощью технологии RTX, которая должна положительно повлиять на создание нужной хоррор атмосферы, за счет реализации реалистичных отражений и теней. Но пользователи заметили, что трассировка лучей в игре полностью отсутствует, несмотря на то, что в настройках эта функция включена.

Также ремейк Until Dawn поддерживает технологии масштабирования NVIDIA DLSS 3 и AMD FSR 3.0. Владельцам видеокарт с поддержкой DLSS 3 повезло, поскольку эта функция работает исправно, однако пользователям которые полагаются на AMD FSR 3.0, придется ждать патчей, поскольку эта технология в игре, на данный момент, не работает.

И это не все проблемы релизной версии, пользователи также сообщают о том, что в ремейке не работает режим HDR.

Из-за этих проблем игра показала плохой старт в Steam. По данным SteamDB пиковый единовременный онлайн ремейка Until Dawn составил 2 572 человека. Совсем не впечатляющий результат, для сравнения можно привести в пример статистику онлайна игр от Supermassive.

Вышедший в 2022 году интерактивный хоррор-фильм The Quarry стал самым популярным подобным проектом, с пиковым онлайном в 6 349 единовременных игроков. Показатель онлайна неудавшегося The Casting of Frank Stone, релиз которого состоялся в сентябре, насчитывает 6 084 человек. А пиковый онлайн всех четырех игр первого сезона антологии The Dark Pictures, в среднем насчитывает около 4 000 пользователей.

Учитывая, что начались выходные, показатели онлайна Until Dawn еще могут повыситься, а у компании Ballistic Moon все еще есть возможность исправить ситуацию, для этого разработчики должны оперативно выпустить патч, который исправит самые крупные и очевидные баги. В противном случае игру придется продавать с хорошей скидкой на грядущей хеллоуинской распродаже в Steam.