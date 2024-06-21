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Yuri_Grant
Дополнение Shadow of the Erdtree для Elden Ring бьет рекорды
Игроки и критики отлично оценили DLC Shadow of the Erdtree, и рассматривают его как полноценную игру.

Издатель Bandai Namco потратил немало ресурсов для продвижения Shadow of the Erdtree. Дополнение по сути представляет собой полноценную игру, для прохождения которой понадобится около 30 часов. Неудивительно, что ожидания компании от этого запуска были «заоблачными». Компания надеется, что выход Shadow of the Erdtree привлечет внимание новых игроков и окажет значительное влияние на продажи Elden Ring.

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Похоже Shadow of the Erdtree полностью оправдало ожидания Bandai Namco, в момент релиза дополнения, онлайн Elden Ring достиг показателя более 570 000 игроков. Это феноменальное значение, такой показатель редкость даже для самых крупных синглплеерных AAA проектов, и является абсолютным рекордом для DLC. Напомню, что на релизе Elden Ring в 2022 году, пиковый единовременный онлайн игры составил 953 426 игроков. Благодаря чему проект занял второе место по онлайну среди сингловых игр в Steam уступив лишь Cyberpunk 2077 (с онлайном в 1 054 388 человек).

Также масштабное DLC получило высокие оценки от критиков и игроков. По данным сайта-агрегатора Metacritic средняя оценка Shadow of the Erdtree составила 95/100 баллов, и 94/100 на OpenCritic. Благодаря такой высокой оценке дополнение для Elden Ring  стало самым высоко оцененным в истории немного опередив отличное DLC Blood And Wine для The Witcher III, которое переместилось на второе место с 92/100 баллами. Пользователи Steam оценили Shadow of the Erdtree на 90% согласно SteamDB.

Shadow of the Erdtree - новое приключение, игрок отправляется в путешествие по новым землям, довольно большую область в открытом мире под названием Land of Shadow (что можно перевести как "Земля Тени" или "Страна Теней"). Эта территория физически полностью отделена от основного мира игры The Lands Between  (Междуземья). Главным антагонистом дополнения является Мессмер Колосажатель - сын королевы Марики (изображен на постере), также одним из центральных персонажей сюжета будет Микелла Неомрачённый, брат-близнец Малении. Для того, чтобы попасть в "Земли Тени", потребуется убить Радана Бича Звёзд и Мога Повелителя Крови, а вход в сами земли будет представлять из себя иссохшую руку внутри кокона на арене Мога.

Качество проекта не вызывает никаких сомнений, FromSoftware уже давно зарекомендовала себя как одна из лучших компаний в игровой индустрии. Сейчас студия работает над несколькими не анонсированными проектами, включая соулслайк Spellbound, слухи о котором появились в конце прошлого года.


#elden ring #fromsoftware #трейлер #игры 2024 #metacritic #новинки игровой индустри #shadow of the erdtree #соулс #elden ring shadow of the erdtree #elden ring: shadow of the erdtree
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