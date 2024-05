Информацией поделились журналисты Том Хендерсон и Джез Корден.

Известный журналист Том Хендерсон (Tom Henderson) поделился подробностями о грядущем шутере от id Software. Как стало известно, новая часть франшизы DOOM получит название DOOM: The Dark Ages, по ранее утекшей в сеть информации было известно, что проект носил рабочее название DOOM: Year Zero.

На данный момент известно, что игра будет выполнена в средневековом сеттинге, возможно немного похожем на оригинальный Quake 1996 года от тех же id Software. Хендерсон считает, что The Dark Ages - это приквел DOOM (2016).

Проект находится в разработке 4 года, столько же времени ушло на разработку DOOM Eternal, который вышел в 2020 году. Официально DOOM: The Dark Ages представят в рамках презентации Xbox Games Showcase 2024. Мероприятие можно будет увидеть 9 июня в 20:00 по московскому времени. По слухам релиз игры может состояться в этом году.

Очевидно DOOM: The Dark Ages разрабатывается на обновленной версии id Tech. Еще в прошлом году в сети появились сведения о том, что студия id Software разработала новый движок id Tech 8. Вероятно, этот движок также, лежит в основе грядущей приключенческой игры Indiana Jones and the Great Circle от MachineGames.

Также недавно стало известно, что DOOM: The Dark Ages выйдет не только на ПК и XBOX, но и Playstation, поскольку проект является частью новой мультиплатформенной стратегии Microsoft.