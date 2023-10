В ходе Official Xbox Podcast генеральный директор Microsoft Gaming ответил на актуальные вопросы связанные с приобретением ActiBliz. В том числе на вопрос о возрождении некоторых франшиз.

Возможность возрождения старых франшиз Activision Blizzard и других студий Xbox стала центральной темой сегодняшнего официального подкаста Xbox. Генеральный директор Microsoft Gaming Фил Спенсер (Phil Spencer) поделился своими мыслями по этому поводу.

По его словам то количество популярнейших франшиз которыми владеет в данный момент Microsoft вдохновляет, но в то же время и пугает. Такую точку зрения можно понять учитывая, что корпорация Microsoft сейчас владеет такими студиями как: Activision, Blizzard, Bethesda, Obsidian Entertainment, inXile Entertainment, id Software, Arkane, MachineGames, Playground Games, Ninja Theory, Tango Gameworks и это далеко не весь список.

Среди крупнейших игровых франшиз которыми владеет на данный момент Microsoft находятся: Call of Duty, Diablo, Warcraft, StarCraft, Overwatch, Quake, DOOM, Fallout, The Elder Scrolls, Wolfenstein, Dishonored, Prey, Gears of War, Halo, Wasteland, Forza, Fable, Minecraft и Candy Crush Saga.

Фил Спенсер утверждает, что компания бережно относится к легендарным проектам прошлого. Если Microsoft будет возрождать какую-то серию, то над этой игрой будет работать четко мотивированная и заинтересованная в таком проекте команда. По его словам такие проекты не должны быть созданы исключительно ради финансовой выгоды. Именно поэтому он посещает разные студии и обращает внимание на то, чем увлечены разработчики.

Спенсер не исключил и того, что некоторые старые хиты будут переизданы - "Если посмотреть на все франшизы ставшие частью нашей компании, это возможность для нас вернуться назад, эти проекты имеют огромное значение для истории игр, хотелось бы сделать с ними что-то правильное. Если одна из команд захочет вернуться к какой-то игре и полностью уделить внимание этому проекту, то я полностью их поддержу". В качестве примера Фил привел ремастер Quake II, он отметил, что разработчикам удалось осовременить игру, при этом сохранив особенности оригинала. Он добавил - "Я бы хотел увидеть больше подобных проектов".

Отвечая на вопрос о том, есть ли франшизы, в возрождении которых он лично был бы заинтересован, Спенсер вспомнил старые игры Infocom, Zork и King's Quest. Далее он упомянул компанию Blizzard - "Когда ты думаешь про Blizzard то вспоминаешь одну из их невероятных, потрясающих франшиз StarCraft. Очень важно обходиться с такими проектами уважительно и не превращать их в средство для пиара".

